Lorenzo Dalla Porto: O peso custou-lhe o emprego

Previa-se que Lorenzo Dalla Porto teria um grande futuro como Campeão do Mundo de Moto3 em 2019, mas o italiano teve dificuldades em Moto2 e foi expulso pela sua equipa este ano depois de cinco eventos sem marcar quaisquer pontos. A partir de Most, o piloto de 26 anos correu para a equipa Yamaha Evan Bros no Campeonato do Mundo de Supersport e teve um bom desempenho. Ele terminou seis das dez corridas entre os 10 primeiros.

"Não foi fácil para Lorenzo no início, não podíamos esperar milagres. No entanto, ele melhorou muito ao longo da época, conseguindo um sexto lugar e outros 10 primeiros lugares," explicou o chefe de equipa Fabio Evangelista na Corsedimoto. "Ao longo do ano, conseguimos perceber o que estava errado e quais as lacunas que precisavam de ser colmatadas. Tínhamos pensado em continuar com ele, porque com mais um ano de experiência ele poderia ter crescido e juntos poderíamos ter colhido os frutos do nosso trabalho."

Mas não foi isso que aconteceu: o contrato com a Evan Bros foi atribuído ao francês Valentin Debise. A razão é surpreendente.

"Lorenzo é um piloto muito leve e, de acordo com os regulamentos, tivemos de adicionar 8 kg de lastro à nossa mota de 163 kg. Tentámos distribuir este peso por toda a moto, mas não é assim tão fácil e deu origem a problemas de equilíbrio, comportamento e manuseamento", explicou Evangelista. "Já tivemos problemas em 2023 e a ideia de ter de adicionar lastro no próximo ano causou-nos muitas dúvidas. Ser forçado a tornar uma moto mais pesada porque o piloto é demasiado leve não é certamente uma vantagem."