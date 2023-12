Nouveau sponsor principal et nouveau nom : euphorie chez Ten Kate

Dans le championnat du monde Superbike, le team Yamaha Factory se présente depuis son retour d'usine en 2016 sous les couleurs et le nom du fabricant de snacks Pata.



Le design des motos Supersport de Stefano Manzi et Glenn van Straalen, le duo de pilotes de Ten Kate Racing, s'inspirera de celui des Superbikes, le logo Pata s'affichant en grand sur les deux côtés du carénage. L'engagement accru de la firme italienne et du constructeur de motos Yamaha se reflète également dans le nom de l'équipe 2024 : il s'agit de Pata Yamaha Ten Kate Racing.

L'équipe a été officiellement présentée aujourd'hui dans les locaux de Ten Kate Racing à Nieuwleusen. La mission pour la saison prochaine est claire : Stefano Manzi, vice-champion du monde cette année avec quatre victoires et 17 podiums derrière Nicolo Bulega (Arubat.it Ducati), doit ramener le numéro 1 à l'équipe la plus performante.



"Nous sommes le 14 décembre 2023 et nous présentons déjà notre équipe pour la saison 2024", a lancé le team manager Kervin Bos en introduction de la présentation. "Nous avons pu engager deux pilotes très tôt, ce qui nous permet de dévoiler nos plans à l'avance. C'est un grand avantage en vue de la préparation de la prochaine saison. Nous avons un grand nombre de nouveaux sponsors néerlandais qui nous permettent de faire ce pas. La composition de l'équipe ne change pas, c'est un autre de nos points forts".



Le pilote de 36 ans poursuit : "Comme notre GYTR Pro Shop s'est énormément développé au cours des trois dernières années, les relations entre Yamaha Motor Europe et Ten Kate sont de plus en plus fortes, nous en sommes extrêmement fiers. C'est pourquoi la saison prochaine, nous verrons Pata comme sponsor titre sur nos motos, une entreprise qui a déjà été sponsor titre de Ten Kate Racing par le passé. Nous sommes très fiers d'être une équipe de course Yamaha et, avec notre GYTR Pro Shop, l'un des principaux partenaires de Yamaha en Europe. Nous avons des plans spéciaux pour les courses d'Assen et de Misano".