Nuovo sponsor principale e nome: euforia al Ten Kate

Nel Campionato Mondiale Superbike, il Yamaha Factory Team gareggia con i colori e il nome del produttore di snack Pata dal suo ritorno in fabbrica nel 2016.



Il design delle moto Supersport di Stefano Manzi e Glenn van Straalen, la coppia di piloti del Ten Kate Racing, sarà basato su quello delle Superbike, con il logo Pata impresso su entrambi i lati della carenatura. Il maggiore impegno dell'azienda italiana e del costruttore di moto Yamaha si riflette anche nel nome della squadra 2024: Pata Yamaha Ten Kate Racing.

La squadra è stata presentata ufficialmente oggi presso la sede di Ten Kate Racing a Nieuwleusen. Il compito per la prossima stagione è chiaro: Stefano Manzi, che quest'anno si è classificato secondo dietro a Nicolo Bulega (Arubat.it Ducati) con quattro vittorie e 17 podi, dovrà riportare il numero 1 alla squadra più vincente.



"È il 14 dicembre 2023 e stiamo già presentando la nostra squadra per la stagione 2024", ha detto il Team Manager Kervin Bos, introducendo la presentazione. "Siamo riusciti a ingaggiare due corridori in anticipo e quindi possiamo anche annunciare i nostri piani in anticipo. Questo è un grande vantaggio in termini di preparazione per la prossima stagione. Abbiamo un gran numero di nuovi sponsor olandesi che ci permettono di fare questo passo. La formazione della squadra non cambierà, e questo è un altro dei nostri punti di forza".



Il trentaseienne ha proseguito: "Con l'enorme crescita del nostro GYTR Pro Shop negli ultimi tre anni, il rapporto tra Yamaha Motor Europe e Ten Kate sta diventando sempre più forte e ne siamo estremamente orgogliosi. Ecco perché nella prossima stagione vedremo Pata come sponsor principale delle nostre moto, un'azienda che in passato è stata sponsor principale di Ten Kate Racing. Siamo molto orgogliosi di essere una squadra corse Yamaha e con il nostro GYTR Pro Shop uno dei partner più importanti di Yamaha in Europa. Abbiamo progetti speciali per le gare di Assen e Misano".