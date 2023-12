Novo patrocinador principal e nome: euphoria at Ten Kate

A dupla de pilotos Stefano Manzi e Glenn van Straalen já estava confirmada para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 há algum tempo. O que está por detrás do novo nome da equipa, Pata Yamaha Ten Kate Racing.

No Campeonato do Mundo de Superbikes, a Yamaha Factory Team tem competido com as cores e sob o nome do fabricante de snacks Pata desde o seu regresso à fábrica em 2016.



O design das motos de Supersport de Stefano Manzi e Glenn van Straalen, a dupla de pilotos da Ten Kate Racing, será baseado no das Superbikes, com o logótipo da Pata estampado em ambos os lados da carenagem. O maior empenho da empresa italiana e fabricante de motos Yamaha também se reflecte no nome da equipa para 2024: Pata Yamaha Ten Kate Racing.

A equipa foi oficialmente apresentada hoje nas instalações da Ten Kate Racing em Nieuwleusen. A tarefa para a próxima temporada é clara: Stefano Manzi, que terminou em segundo lugar este ano atrás de Nicolo Bulega (Arubat.it Ducati) com quatro vitórias e 17 pódios, é trazer de volta o número 1 para a equipa de maior sucesso.



"Estamos a 14 de dezembro de 2023 e já estamos a apresentar a nossa equipa para a época de 2024", disse o Diretor de Equipa Kervin Bos, na introdução da apresentação. "Conseguimos contratar dois pilotos mais cedo e, por isso, também podemos anunciar os nossos planos mais cedo. Esta é uma grande vantagem em termos de preparação para a próxima época. Temos um grande número de novos patrocinadores holandeses que nos estão a permitir dar este passo. O alinhamento da equipa não vai mudar, o que é outro dos nossos pontos fortes".



O piloto de 36 anos continuou: "Como a nossa GYTR Pro Shop cresceu tremendamente nos últimos três anos, a relação entre a Yamaha Motor Europe e a Ten Kate está a ficar cada vez mais forte e estamos extremamente orgulhosos disso. É por isso que na próxima época vamos ter a Pata como patrocinador principal das nossas motas, uma empresa que já foi patrocinadora principal da Ten Kate Racing no passado. Estamos muito orgulhosos de ser uma equipa de corrida da Yamaha e, com a nossa GYTR Pro Shop, um dos parceiros mais importantes da Yamaha na Europa. Temos planos especiais para as corridas em Assen e Misano."