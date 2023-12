Ten Kate Yamaha : Van Straalen comme van der Mark autrefois ?

Ten Kate est l'équipe la plus titrée du championnat du monde Supersport. Les Néerlandais ont remporté un nombre incroyable de onze championnats du monde des pilotes, dont neuf avec Honda et deux avec Yamaha. Mais un seul titre a été remporté par un compatriote - en 2014, il s'agissait de Michael van der Mark, qui avait déjà gagné deux ans plus tôt le championnat d'Europe Superstock 600, qui a été supprimé. Depuis, on attendait à Nieuwleusen un compatriote approprié, auquel on pourrait faire confiance pour des performances similaires.

En la personne de Glenn van Straalen, le team manager Kervin Bos espère avoir engagé un futur champion du monde pour la saison prochaine : "Avec son engagement, nous avons pu réaliser un souhait de longue date", a déclaré l'homme de 36 ans. "La combinaison d'un pilote néerlandais avec notre équipe néerlandaise est quelque chose que nous souhaitions depuis longtemps ; auparavant, nous l'avions fait une fois avec Michael van der Mark. Nous espérons pouvoir suivre la même voie avec Glenn. Nous pensons tous qu'il a le même potentiel que Stefano. Pas à pas, nous allons le réaliser".

Pour que le jeune homme de 23 ans originaire de Hoogkarspel puisse effectivement se battre pour le titre, Ten Kate doit toutefois lui faire oublier sa tendance marquée aux chutes. Avec 14 crashs en 2023, van Straalen occupe une place de choix dans les statistiques, il a chuté six fois en course.

Nous ferons nos premiers essais fin janvier et je suis impatient de voir à quelle vitesse nous trouverons le bon feeling avec la machine et l'un pour l'autre. Je suis confiant dans ma capacité à poursuivre sur la bonne voie, comme je l'ai déjà montré ces dernières saisons", a déclaré van Straalen lors de la présentation de l'équipe jeudi. "Avec l'expérience de Ten Kate, je suis convaincu que de grands résultats peuvent être obtenus. C'est l'équipe la plus performante en World Supersport et la première équipe néerlandaise dans le paddock du World Superbike. Je suis très reconnaissant envers de nombreuses personnes de pouvoir prendre le départ avec cette équipe l'année prochaine".