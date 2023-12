Ten Kate Yamaha: Van Straalen come van der Mark?

Con l'ingaggio di Glenn van Straalen per il Campionato del Mondo Supersport 2024, il Yamaha Team Ten Kate ha realizzato un sogno, ma solo se l'olandese si dimostrerà all'altezza di Michael van der Mark.

Ten Kate è la squadra di maggior successo nel campionato mondiale Supersport. La squadra olandese ha vinto ben undici campionati mondiali piloti, nove dei quali con Honda e due con Yamaha. Ma solo un titolo è stato vinto da un connazionale: nel 2014 è stato Michael van der Mark, che aveva già vinto il Campionato Europeo Superstock 600 abolito due anni prima. Da allora, Nieuwleusen è in attesa di un connazionale adatto e affidabile per ottenere risultati simili.

Con Glenn van Straalen, il team manager Kervin Bos spera di aver ingaggiato un futuro campione del mondo per la prossima stagione: "Con il suo ingaggio siamo riusciti a realizzare un desiderio a lungo coltivato", ha dichiarato il 36enne. "La combinazione di un corridore olandese con la nostra squadra olandese è qualcosa che desideriamo da molto tempo; l'abbiamo avuta con Michael van der Mark. Speriamo di poter seguire lo stesso percorso con Glenn. Siamo tutti convinti che abbia lo stesso potenziale di Stefano. Passo dopo passo, ce ne renderemo conto".

Affinché il 23enne di Hoogkarspel possa effettivamente lottare per il titolo, tuttavia, Ten Kate dovrà liberarlo dalla sua pronunciata tendenza alle cadute. Con 14 cadute nel 2023, van Straalen era in cima alle statistiche, con sei cadute in gara.

Tuttavia, l'olandese è decisamente veloce: "Faremo i primi test alla fine di gennaio e sono entusiasta di vedere quanto velocemente troveremo il giusto feeling con la moto e tra di noi. Sono fiducioso di poter continuare sulla strada giusta, come ho già dimostrato nelle ultime stagioni", ha detto van Straalen alla presentazione della squadra giovedì. "Con l'esperienza di Ten Kate, sono convinto che si possano ottenere grandi risultati. È il team di maggior successo nel Mondiale Supersport e il principale team olandese nel paddock del Mondiale Superbike. Sono molto grato a molte persone per il fatto che potrò correre con questa squadra il prossimo anno".