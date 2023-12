Ten Kate Yamaha: Van Straalen como van der Mark?

Com a contratação de Glenn van Straalen para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024, a Yamaha Team Ten Kate concretizou um sonho - mas apenas se o holandês começar a correr como Michael van der Mark fez em tempos.

A Ten Kate é a equipa mais bem sucedida do Campeonato do Mundo de Supersport. A equipa holandesa ganhou uns incríveis onze campeonatos do mundo de pilotos, nove deles com a Honda e dois com a Yamaha. Mas apenas um título foi conquistado por um compatriota - em 2014, foi Michael van der Mark, que já tinha vencido o extinto Campeonato Europeu de Superstock 600 dois anos antes. Desde então, a Nieuwleusen tem estado à espera de um compatriota adequado em quem se possa confiar para alcançar resultados semelhantes.

Com Glenn van Straalen, o chefe de equipa Kervin Bos espera ter contratado um futuro campeão do mundo para a próxima temporada: "Conseguimos realizar um desejo há muito acalentado com a sua contratação", disse o treinador de 36 anos. "A combinação de um piloto holandês com a nossa equipa holandesa é algo que desejamos há muito tempo; já o fizemos com Michael van der Mark. Esperamos poder seguir o mesmo caminho com Glenn. Todos nós acreditamos que ele tem o mesmo potencial que o Stefano. Passo a passo, vamos aperceber-nos disso".

No entanto, para que o jovem de 23 anos de Hoogkarspel possa efetivamente lutar pelo título, Ten Kate terá de o libertar da sua tendência para os acidentes. Com 14 quedas em 2023, van Straalen esteve no topo das estatísticas, caindo seis vezes em corridas.

No entanto, o holandês é definitivamente rápido: "Vamos testar pela primeira vez no final de janeiro e estou entusiasmado por ver a rapidez com que vamos encontrar a sensação certa para a moto e um para o outro. Estou confiante de que posso continuar no caminho certo, como já demonstrei nas últimas épocas", disse van Straalen na apresentação da equipa na quinta-feira. "Com a experiência da Ten Kate, estou convencido de que podem ser alcançados grandes resultados. É a equipa mais bem sucedida do World Supersport e a principal equipa holandesa no paddock do World Superbike. Estou muito grato a muitas pessoas por poder correr com esta equipa no próximo ano."