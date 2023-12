Stefano Manzi : présentation de l'équipe Ten-Kate au lieu d'un canapé

Jeudi dernier, la présentation de l'équipe Ten Kate Yamaha pour le championnat du monde Supersport 2024 a eu lieu à Nieuwleusen. Outre le nouveau sponsor principal Pata et la nouvelle recrue Glenn van Straalen, Stefano Manzi était la star de l'événement.

L'Italien en est à sa deuxième saison au sein de l'équipe néerlandaise. Avec quatre victoires et 17 podiums, le pilote de 24 ans a été vice-champion du monde cette année. Manzi est passé en 2022 de la Moto2 avec Triumph à la catégorie intermédiaire du championnat du monde proche de la série et a assuré la première victoire d'une moto de nouvelle génération à Portimão.

Pourtant, il a failli repartir bredouille lors de l'attribution des places pour le championnat du monde Supersport de l'année prochaine. "Tout d'abord, je suis très heureux d'avoir assisté à la présentation de l'équipe en décembre, car l'année dernière, à ce moment-là, j'étais encore assis chez moi et je n'avais aucun plan pour la saison prochaine", s'est souvenu Manzi. "En 2023, nous avons terminé à la deuxième place du championnat du monde Supersport et nous pouvons être très satisfaits de la saison, même si nous n'avons pas gagné le championnat. L'année prochaine, je travaillerai avec la même équipe et mon objectif est de continuer comme cette année, de travailler dur, mais aussi de profiter du temps passé sur la piste. Comme nous restons avec le même groupe de personnes, je pense que nous pourrons être plus proches dès le premier test".

Pour Ten Kate, la prolongation de Manzi était prioritaire en termes de constance. "Nous sommes très fiers d'avoir réussi à fidéliser Stefano pour une deuxième année. Avec l'expérience que nous avons acquise en faisant une deuxième saison avec le même pilote, nous pouvons en récolter les fruits", sait le team manager Kervin Bos. "J'attends de grandes choses de Stefano en 2024, après avoir été l'un des meilleurs pilotes du championnat du monde Supersport la saison dernière".