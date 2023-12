Stefano Manzi: presentazione del team Ten-Kate al posto del divano

La presentazione del team Ten Kate Yamaha per il Campionato Mondiale Supersport 2024 si è svolta giovedì a Nieuwleusen. Oltre al nuovo sponsor principale Pata e al nuovo acquisto Glenn van Straalen, Stefano Manzi è stato la star dello spettacolo.

L'italiano sta disputando la sua seconda stagione per la squadra olandese. Con quattro vittorie e 17 podi, il ventiquattrenne si è piazzato al secondo posto nel Campionato del Mondo di quest'anno. Manzi è passato dalla Moto2 con Triumph alla categoria intermedia del Campionato del Mondo di produzione nel 2022 e a Portimão ha ottenuto la prima vittoria per una moto di nuova generazione.

Tuttavia, è rimasto quasi a mani vuote quando sono stati assegnati i posti di partenza per il Campionato del Mondo Supersport del prossimo anno. "Prima di tutto, sono molto felice di essere alla presentazione del team a dicembre, perché l'anno scorso a quest'ora ero ancora seduto a casa e non avevo piani per la prossima stagione", ha ricordato Manzi. "Siamo arrivati secondi nel Campionato Mondiale Supersport 2023 e possiamo essere molto soddisfatti della stagione, anche se non abbiamo vinto il campionato. L'anno prossimo lavorerò con la stessa squadra e il mio obiettivo è continuare come quest'anno, lavorando sodo ma anche godendomi il tempo in pista. Rimanendo con lo stesso gruppo di persone, penso che potremo essere più vicini fin dal primo test".

Per Ten Kate, l'estensione di Manzi è stata una priorità in termini di consistenza. "Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a trattenere Stefano per un secondo anno. Con l'esperienza acquisita in una seconda stagione con lo stesso pilota, possiamo raccogliere i frutti", ha dichiarato il Team Manager Kervin Bos. "Mi aspetto grandi cose da Stefano nel 2024, dopo che già nella scorsa stagione è stato uno dei migliori piloti del Campionato del Mondo Supersport".