Stefano Manzi: apresentação da equipa Ten-Kate em vez de sofá

Uma vez que o campeão do mundo Nicolò Bulega (Ducati) está a subir para a categoria de Superbike, o vice-campeão Stefano Manzi da Yamaha Team Ten Kate é o favorito para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024. Há um ano, o italiano estava sem um plano.

A apresentação da equipa Ten Kate Yamaha para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 teve lugar em Nieuwleusen na quinta-feira. Ao lado do novo patrocinador principal Pata e do novo contratado Glenn van Straalen, Stefano Manzi foi a estrela do espetáculo.

O italiano está a fazer a sua segunda época na equipa holandesa. Com quatro vitórias e 17 subidas ao pódio, o jovem de 24 anos foi vice-campeão do Campeonato do Mundo deste ano. Manzi mudou da Moto2 com a Triumph para a categoria intermédia do Campeonato do Mundo de produção em 2022 e garantiu a primeira vitória de uma moto de nova geração em Portimão.

No entanto, quase saiu de mãos vazias quando foram atribuídos os lugares de partida para o Campeonato do Mundo de Supersport do próximo ano. "Em primeiro lugar, estou muito feliz por estar na apresentação da equipa em dezembro, porque no ano passado ainda estava sentado em casa nesta altura e não tinha planos para a próxima época", recordou Manzi. "Terminámos em segundo lugar no Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 e podemos estar muito satisfeitos com a época, mesmo que não tenhamos vencido o campeonato. No próximo ano vou trabalhar com a mesma equipa e o meu objetivo é continuar como fiz este ano, trabalhando arduamente, mas também aproveitando o tempo na pista. Mantendo-me com o mesmo grupo de pessoas, penso que podemos estar mais próximos desde o primeiro teste."

Para Ten Kate, o prolongamento de Manzi era uma prioridade em termos de consistência. "Estamos muito orgulhosos por termos conseguido manter o Stefano para um segundo ano. Com a experiência que adquirimos numa segunda época com o mesmo piloto, podemos colher os frutos," disse o Diretor de Equipa Kervin Bos. "Espero grandes coisas do Stefano em 2024, depois de ele já ter sido um dos melhores pilotos do Campeonato do Mundo de Supersport na época passada."