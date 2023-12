Pilotes Yamaha Thaïlande : le matériel n'est pas en cause

Apiwath Wongthananon et Anupab Sarmoon ont pris le départ cette année pour Yamaha Thaïlande dans le championnat du monde Supersport. Il n'y avait encore jamais eu d'équipe fixe de ce pays florissant d'Asie du Sud-Est dans ce championnat.

Les conditions ne pouvaient pas être meilleures : la Thaïlande est un marché très important pour Yamaha, le soutien financier nécessaire est donc présent. Et sur le plan mécanique, les deux Thaïlandais ont reçu le meilleur matériel de Ten Kate Racing, l'équipe la plus performante et vice-championne du monde cette année avec Stefano Manzi.

Pour sa première saison en championnat du monde, Sarmoon s'est en partie bien débrouillé et s'est classé deux fois 8e sous la pluie en Australie et en République tchèque. Au total, le pilote de 30 ans a marqué 24 points, soit 20 de plus que son collègue Wongthananon. Au classement du championnat du monde, ils se sont classés respectivement 23e et 38e.

Wongthananon, que l'on ne peut plus qualifier de jeune talent à 31 ans, devra laisser la place en 2024 à Keankum Krittapat, 18 ans. Ce dernier sera transféré de l'équipe de championnat du monde Moto3 BOS, également financée par Yamaha Thaïlande, vers la catégorie Supersport, où il n'a pas fait d'étincelles avec zéro point en 20 courses.

L'année prochaine, le Team Yamaha Thailand sera également soutenu par Ten Kate Racing, les Néerlandais fournissant les motos, la semi-remorque, l'équipement des stands ainsi qu'une partie de l'équipage.

"L'histoire derrière ce projet est très intéressante", a expliqué le manager de Ten Kate, Kervin Bos, lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Le projet est monté comme un cours pour le sport automobile thaïlandais, afin d'élever le niveau. Dans l'équipe, 50 pour cent des mécaniciens sont thaïlandais, ainsi que la moitié des électroniciens. Il ne s'agit pas seulement d'amener des pilotes thaïlandais au championnat du monde. Chez Ten Kate, nous sommes fiers d'en faire partie. Nous avons pris l'équipe sous notre aile et nous leur apprenons tout, de A à Z. Nous fournissons la moitié du personnel, nous mettons nos données à leur disposition et nous les aidons pour les réglages. Leurs pilotes ont un matériel identique à celui de Manzi et van Straalen chez nous".