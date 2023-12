Il pilota della Yamaha Thailandia: non è l'equipaggiamento

Apiwath Wongthananon e Anupab Sarmoon hanno esordito quest'anno per la Yamaha Thailandia nel Campionato del Mondo Supersport, mai prima d'ora c'era stata una squadra fissa del fiorente Paese del Sud-Est asiatico in questo campionato.

Le condizioni non potrebbero essere migliori: la Tailandia è un mercato molto importante per la Yamaha, per cui le condizioni finanziarie necessarie sono già pronte. Per quanto riguarda i macchinari, i due thailandesi sono stati forniti del materiale migliore da Ten Kate Racing, il team di maggior successo e quest'anno secondo classificato nel campionato mondiale con Stefano Manzi.

Sarmoon ha fatto bene nella sua prima stagione di campionato del mondo, conquistando due volte l'ottavo posto sotto la pioggia in Australia e in Repubblica Ceca. Il trentenne ha totalizzato un totale di 24 punti, 20 in più del suo collega Wongthananon. I due si sono piazzati rispettivamente al 23° e al 38° posto nella classifica del campionato mondiale.

Wongthananon, che a 31 anni non può più essere definito un giovane talento, dovrà lasciare il posto al 18enne Keankum Krittapat nel 2024. Il pilota sarà trasferito dal team BOS del campionato mondiale Moto3, finanziato anche da Yamaha Thailandia, alla classe Supersport, dove non si è fatto notare con zero punti in 20 gare.

Il Team Yamaha Thailandia sarà supportato anche l'anno prossimo da Ten Kate Racing, con la squadra olandese che fornirà le moto, il rimorchio, l'attrezzatura per i box e parte dell'equipaggio.

"La storia che c'è dietro è molto interessante", ha spiegato Kervin Bos, manager di Ten Kate, in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Il progetto è stato organizzato come evento educativo per il motorsport tailandese, al fine di aumentarne il livello. Nella squadra, il 50% dei meccanici sono thailandesi, compresa la metà dei tecnici elettronici. Non si tratta solo di far partecipare i piloti thailandesi al campionato mondiale. Noi di Ten Kate siamo orgogliosi di farne parte. Abbiamo preso il team sotto la nostra ala protettrice e gli stiamo insegnando tutto dalla A alla Z. Mettiamo a disposizione metà dello staff, forniamo loro i nostri dati e li aiutiamo con la messa a punto. I loro piloti hanno lo stesso equipaggiamento di Manzi e van Straalen con noi".