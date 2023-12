Piloto da Yamaha Tailândia: O problema não é o equipamento

A Yamaha Tailândia entrou no Campeonato do Mundo de Supersport em 2023 a um custo considerável, a fim de promover o desporto motorizado no seu país de origem. O pior dos dois pilotos será substituído para a próxima época.

Apiwath Wongthananon e Anupab Sarmoon iniciaram este ano a participação da Yamaha Tailândia no Campeonato do Mundo de Supersport. Nunca antes tinha havido uma equipa permanente do próspero país do Sudeste Asiático neste campeonato.

As condições não podiam ser melhores: a Tailândia é um mercado muito importante para a Yamaha, pelo que existe o enquadramento financeiro necessário. E em termos de maquinaria, os dois tailandeses foram fornecidos com o melhor material pela Ten Kate Racing, a equipa mais bem sucedida e vice-campeã mundial deste ano com Stefano Manzi.

Sarmoon teve um bom desempenho na sua primeira época no campeonato do mundo e chegou ao 8º lugar duas vezes à chuva, na Austrália e na República Checa. O piloto de 30 anos somou um total de 24 pontos, mais 20 do que o seu colega Wongthananon. Eles terminaram em 23º e 38º na classificação do campeonato mundial.

Wongthananon, que aos 31 anos já não pode ser descrito como um jovem talento, terá de dar lugar a Keankum Krittapat, de 18 anos, em 2024. Ele será transferido da equipa BOS do Campeonato do Mundo de Moto3, que também é financiada pela Yamaha Tailândia, para a classe Supersport, onde ainda não se afirmou com zero pontos em 20 corridas.

A equipa Yamaha Tailândia também será apoiada pela Ten Kate Racing no próximo ano, com a equipa holandesa a fornecer as motos, o atrelado, o equipamento das boxes e parte da equipa.

"A história por detrás disto é muito interessante", explicou o diretor da Ten Kate, Kervin Bos, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "O projeto está a ser organizado como um evento educativo para o desporto automóvel tailandês, de forma a elevar o nível. Na equipa, 50 por cento dos mecânicos são tailandeses, incluindo metade dos técnicos de eletrónica. Não se trata apenas de colocar os pilotos tailandeses no campeonato do mundo. Nós, na Ten Kate, orgulhamo-nos de fazer parte dele. Tomámos a equipa sob a nossa alçada e estamos a ensinar-lhes tudo de A a Z. Fornecemos metade do pessoal, fornecemos-lhes os nossos dados e ajudamo-los na preparação. Os seus pilotos têm o mesmo equipamento que Manzi e van Straalen connosco".