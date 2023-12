Otro equipo Yamaha fijo: VFT con talento español

Yeray Ruiz ha estado a caballo entre dos mundos este año. El piloto de 20 años compitió en el Campeonato de Europa de Moto2 como trabajo principal e hizo su debut mundialista con el equipo Forward en Assen y Barcelona, además de disputar el Campeonato del Mundo de Supersport como piloto invitado en Aragón, Portimão y Jerez. Su mejor resultado a nivel mundial: 8º puesto en la final de SSP en Jerez.

El próximo año, el español disputará todo el campeonato del mundo como parte del equipo VFT Racing. Ruiz es el séptimo piloto Yamaha confirmado para el Campeonato del Mundo de Supersport 2023.



"Este es un gran paso en mi carrera y estoy seguro de que tengo lo que se necesita", dijo el campeón español de 2022. "No puedo esperar para comenzar esta nueva aventura en esta categoría tan competitiva. Me gustaría dar las gracias a Fabio y a todos los patrocinadores que me han dado esta oportunidad."

Fabio Menghi fue él mismo piloto de carreras hasta 2019 y asumió el papel de director del equipo cuando dejó el cargo.



"Estamos encantados de dar la bienvenida a Yeray a nuestra familia. Todavía es muy joven y sus excepcionales aptitudes y experiencia en los campeonatos de España de Supersport y Moto2 serán un valor añadido para nuestro equipo", afirma convencido el director de 37 años. "Queremos alcanzar nuevas e importantes metas con Yeray. Me gustaría dar las gracias a todos los que nos seguirán y compartirán el proyecto 2024 con nosotros."