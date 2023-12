Une autre équipe Yamaha fixe : VFT avec un talent espagnol

Cette année, Yeray Ruiz a évolué entre deux mondes. Le jeune homme de 20 ans a participé au Championnat d'Europe Moto2 et a fait ses débuts en Championnat du monde avec l'équipe Forward à Assen et à Barcelone. Il a également participé au Championnat du monde Supersport en tant que pilote invité à Aragón, Portimão et Jerez. Son meilleur résultat : 8e place lors de la finale SSP à Jerez.

L'année prochaine, l'Espagnol disputera l'intégralité du championnat du monde au sein de l'équipe VFT Racing. Ruiz est le septième pilote Yamaha confirmé pour le championnat du monde Supersport 2023.



"C'est une grande étape dans ma carrière et je suis sûr que j'ai ce qu'il faut", a déclaré le champion d'Espagne 2022. "Je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure dans cette catégorie très disputée. Je tiens à remercier Fabio et tous les sponsors qui m'ont permis de saisir cette opportunité".

Fabio Menghi était lui-même pilote de course jusqu'en 2019 et a repris le rôle de manager de l'équipe lors de son départ à la retraite.



"Nous sommes très heureux d'accueillir Yeray dans notre famille. Il est encore très jeune et ses compétences et son expérience exceptionnelles dans les championnats espagnols de Supersport et de Moto2 seront une valeur ajoutée pour notre équipe", est convaincu le pilote de 37 ans. "Avec Yeray, nous voulons atteindre de nouveaux objectifs importants. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui nous suivent et qui partageront le projet 2024 avec nous".