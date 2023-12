Un'altra squadra Yamaha fissata: VFT con il talento spagnolo

Quest'anno Yeray Ruiz è stato a cavallo tra due mondi. Il ventenne ha partecipato al Campionato Europeo Moto2 come lavoro principale e ha fatto il suo debutto nel campionato mondiale con il team Forward ad Assen e Barcellona, oltre a partecipare al Campionato Mondiale Supersport come guest star ad Aragón, Portimão e Jerez. Il suo miglior piazzamento in assoluto: l'8° posto nella finale della SSP a Jerez.

L'anno prossimo, lo spagnolo disputerà l'intero campionato mondiale come membro del team VFT Racing. Ruiz è il settimo pilota Yamaha confermato per il Campionato Mondiale Supersport 2023.



"Questo è un grande passo nella mia carriera e sono sicuro di avere le carte in regola", ha dichiarato il campione spagnolo 2022. "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura in questa categoria altamente competitiva. Vorrei ringraziare Fabio e tutti gli sponsor che mi hanno dato questa opportunità".

Fabio Menghi è stato lui stesso pilota fino al 2019 e ha assunto il ruolo di team manager quando si è dimesso.



"Siamo lieti di accogliere Yeray nella nostra famiglia. È ancora molto giovane e le sue eccezionali capacità e la sua esperienza nei campionati spagnoli Supersport e Moto2 saranno un valore aggiunto per la nostra squadra", ha dichiarato con convinzione il 37enne. "Vogliamo raggiungere nuovi e importanti obiettivi con Yeray. Vorrei davvero ringraziare tutti coloro che ci seguiranno e condivideranno con noi il progetto 2024".