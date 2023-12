Mais uma equipa Yamaha arranjada: VFT com talento espanhol

Com a confirmação de Yeray Ruiz na VFT Yamaha, a lista de participantes no Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 está quase completa. O campeão espanhol de 2022 já fez a sua estreia este ano.

Yeray Ruiz tem andado entre dois mundos este ano. O jovem de 20 anos competiu no Campeonato Europeu de Moto2 como trabalho principal e fez a sua estreia no Campeonato do Mundo com a equipa Forward em Assen e Barcelona, além de disputar o Campeonato do Mundo de Supersport como piloto convidado em Aragão, Portimão e Jerez. A sua melhor classificação em todas as categorias foi o 8º lugar na final da SSP em Jerez.

No próximo ano, o espanhol vai disputar todo o campeonato do mundo como parte da equipa VFT Racing. Ruiz é o sétimo piloto Yamaha confirmado para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2023.



"Este é um grande passo na minha carreira e estou certo de que tenho o que é preciso", disse o campeão espanhol de 2022. "Mal posso esperar para começar esta nova aventura nesta categoria altamente competitiva. Gostaria de agradecer ao Fabio e a todos os patrocinadores que me deram esta oportunidade."

Fabio Menghi foi piloto de corridas até 2019 e assumiu o papel de chefe de equipa quando deixou o cargo.



"Estamos muito satisfeitos por receber Yeray na nossa família. Ele ainda é muito jovem e as suas capacidades excepcionais e a sua experiência nos campeonatos espanhóis de Supersport e Moto2 serão uma mais-valia para a nossa equipa", afirmou o responsável de 37 anos com convicção. "Queremos alcançar novos e importantes objectivos com Yeray. Gostaria de agradecer a todos os que nos seguem e partilham connosco o projeto 2024."