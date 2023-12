Championnat du monde Supersport 2024 avec sept usines et 32 pilotes

Le règlement de cette année autorise un maximum de 30 participants permanents dans les catégories Supersport, ce contingent sera dépassé en 2024 avec 32 participants. Dans la catégorie moyenne du championnat du monde proche de la série, sept usines seront représentées l'année prochaine, contre six actuellement. QJ Motor, qui a réussi à convaincre Raffaele De Rosa, un pilote établi, d'y participer pour la première fois, est une nouvelle venue.

Avec le passage de l'équipe Orelac de Kawasaki à Ducati, le nombre de V2 Panigale s'élève à dix motos. Comme le team EAB passe lui aussi chez le constructeur italien et que le team Arco ne s'engage plus que dans le championnat du monde 300, la formation Yamaha se réduit à sept R6. Kawasaki doit également faire face à la perte de Motozoo (en 2024 avec MV Agusta) et ne compte plus que quatre motos sur la grille de départ, soit autant que MV Agusta et Triumph. Honda est toujours présent avec seulement deux CBR600RR.

Avec l'ascension du champion du monde Nicolò Bulega dans la catégorie Superbike, le vice-président Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) est promu au rang de favori, même s'il ne faut pas non plus sous-estimer le successeur de Bulega au volant de l'Aruba Ducati, Adrian Huertas, ni la figure de proue de MV Agusta, Marcel Schrötter.