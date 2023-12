Campeonato do Mundo de Supersport 2024 com sete fábricas e 32 pilotos

Os participantes no Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 foram finalizados. No terceiro ano da nova geração de motos, a Ducati é o fabricante dominante em termos de números, à frente da Yamaha. A QJ Motor da China é uma novata

De acordo com os regulamentos deste ano, é permitido um máximo de 30 participantes permanentes nas classes Supersport; esta quota será ultrapassada em 2024, com 32 participantes. Na categoria intermédia do campeonato do mundo de produção, sete fábricas estarão representadas no próximo ano, em vez das seis anteriores. A QJ Motor é uma estreante, tendo conseguido convencer Raffaele De Rosa, um piloto consagrado, a fazer a sua época de estreia.

Com a mudança da equipa Orelac da Kawasaki para a Ducati, o número de motos V2 Panigale aumentará para dez. Como a equipa EAB também está a mudar para o fabricante italiano e a equipa Arco está agora a competir apenas no Campeonato do Mundo de 300cc, a linha Yamaha reduziu-se para sete R6s. A Kawasaki também tem de aceitar a perda da Motozoo (2024 com a MV Agusta) e agora só tem quatro motos na grelha, o mesmo número que a MV Agusta e a Triumph. A Honda continua a estar representada com apenas duas CBR600RR.

A promoção do campeão do mundo Nicolò Bulega à categoria de Superbike tornou o vice-campeão Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) o favorito, embora o sucessor de Bulega na Aruba Ducati, Adrian Huertas, não deva ser subestimado, nem a figura de proa da MV Agusta, Marcel Schrötter.