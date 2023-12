QJ Motor en Championnat du Monde SSP : ce que nous savons de la GSR800

Après Kove en championnat du monde Supersport 300, QJ Motor est le deuxième constructeur chinois à vouloir se mesurer à des marques établies au niveau du championnat du monde. Il est prévu d'utiliser la nouvelle GSR800 dans la catégorie moyenne du championnat du monde proche de la série. Des rumeurs concernant cette entrée imminente ont déjà circulé cet été.

Les constructeurs de motos chinois font toujours sourire dans ce pays, car leur qualité n'est pas à la hauteur de celle des usines européennes et japonaises. Cette année, Kove Moto nous a fait changer d'avis. Baptisée 321RRS, cette moto développée en interne a convaincu tant par sa qualité que par ses performances.

QJ Motor est l'un des rares constructeurs chinois à proposer des motos de grosse cylindrée dans son assortiment. En Europe, QJ Motor est présent sous son propre nom depuis 2022. En 2005, les Chinois ont racheté la marque traditionnelle Benelli ; les motos portant une branche de laurier dans leur logo sortent depuis lors des chaînes de production de Wenling.

Lors du salon de la moto EICMA, la SRK800 a été présentée. Il s'agit apparemment de la GSR800 précédemment citée ; sur Internet, les deux appellations circulent pour le modèle identique. Le carénage est équipé de gigantesques winglets. Les visiteurs professionnels ont toutefois vu dans la SRK800 un clone amélioré de la Honda CBR650R. Le cadre en acier soudé et le moteur semblaient étrangement identiques.

Le moteur quatre cylindres a été doté d'une course plus importante, ce qui a permis de générer une cylindrée et une puissance supplémentaires. Avec une puissance en trim de série de 102 ch, la QJ est à la traîne par rapport à la concurrence. Le V2 Ducati dispose de 155 ch et sera castré pour une utilisation en championnat du monde. La Yamaha R6, considérée comme une référence, dispose d'une puissance de 118 ch en sortie d'usine et d'environ 145 ch en configuration de course. Comme la CBR650 n'est pas adaptée à la course au niveau du châssis, il en va forcément de même pour la SRK800.

Pour information : pour obtenir l'homologation FIM pour le championnat du monde Supersport, une moto doit être homologuée pour la circulation routière aux États-Unis, dans l'UE ou en Asie.

Avec Raffaele De Rosa, QJ Motor a pu s'assurer les services d'un pilote établi pour son entrée dans le championnat du monde. L'Italien dispose d'une expérience en Supersport avec Kawasaki, Ducati et MV Agusta. Il a été décidé très tôt que le Napolitain de 36 ans ne continuerait pas avec l'équipe Orelac, probablement en raison de son nouvel engagement chez QJ Motor. De Rosa sera le seul pilote de l'équipe d'usine pour la première année.