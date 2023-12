Motore QJ in SSP-WM: cosa sappiamo della GSR800

Dopo Kove nel Campionato Mondiale Supersport 300, QJ Motor è il secondo costruttore cinese che vuole competere con i marchi affermati a livello di campionato mondiale. Il progetto è quello di utilizzare la nuova GSR800 nella categoria intermedia del campionato mondiale di serie. Le voci sull'imminente ingresso in scena erano già circolate in estate.

I produttori di moto cinesi sono ancora ridicolizzati in questo Paese perché la loro qualità non è all'altezza di quella delle fabbriche europee e giapponesi. Quest'anno Kove Moto ha dimostrato che ci sbagliavamo. La 321RRS, uno sviluppo proprietario, ha impressionato sia in termini di qualità che di prestazioni.

QJ Motor è uno dei pochi produttori cinesi che ha in gamma moto di grande cilindrata. QJ Motor è presente in Europa con il proprio nome dal 2022. Nel 2005, i cinesi hanno acquistato il marchio tradizionale Benelli; da allora, le moto con il ramo di alloro nel logo escono dalla linea di produzione di Wenling.

Al Salone EICMA è stata presentata la SRK800, che a quanto pare è la GSR800 di cui sopra; su Internet circolano entrambi i nomi per lo stesso modello. La carenatura è dotata di gigantesche alette. Tuttavia, gli addetti ai lavori hanno visto la SRK800 come un clone potenziato della Honda CBR650R. Il telaio in acciaio saldato e il motore sembravano sospettosamente identici.

Il motore a quattro cilindri è stato dotato di una corsa maggiore, che ha generato una cilindrata aggiuntiva e una maggiore potenza. Con una potenza di 102 CV nell'allestimento standard, la QJ rimane indietro rispetto alla concorrenza. La Ducati V2 ha 155 CV ed è sterilizzata per l'uso nel Campionato del Mondo. La Yamaha R6, che è classificata come riferimento, ha una potenza di fabbrica di 118 CV e circa 145 CV in assetto da gara. Poiché la CBR650 non è pronta per le gare dal punto di vista del telaio, questo vale inevitabilmente anche per la SRK800.

Per vostra informazione: per ottenere l'omologazione FIM per il Campionato Mondiale Supersport, una moto deve essere omologata per l'uso stradale negli USA, nell'UE o in Asia.

Con Raffaele De Rosa, QJ Motor è riuscita a ingaggiare un pilota affermato per il Campionato del Mondo. L'italiano ha esperienza nelle supersportive con Kawasaki, Ducati e MV Agusta. Era chiaro fin dall'inizio che il 36enne napoletano non avrebbe continuato con il team Orelac, probabilmente a causa del suo nuovo impegno con QJ Motor. De Rosa sarà l'unico pilota del team ufficiale nel primo anno.