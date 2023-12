Motor QJ em SSP-WM: O que sabemos sobre a GSR800

A entrada da QJ Motor no Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 com Raffaele De Rosa é uma surpresa. A mota chinesa é, presumivelmente, um clone reforçado da Honda.

Depois de Kove no Campeonato do Mundo de Supersport 300, a QJ Motor é o segundo fabricante da China que quer competir com marcas estabelecidas a nível do campeonato mundial. O plano é utilizar a nova GSR800 na categoria intermédia do campeonato do mundo de produção. Os rumores sobre a entrada iminente já circulavam no verão.

Os fabricantes de motos chineses continuam a ser ridicularizados neste país porque a sua qualidade não consegue acompanhar a das fábricas europeias e japonesas. Este ano, a Kove Moto provou que estávamos errados. A 321RRS, um desenvolvimento próprio, impressionou tanto em termos de qualidade como de desempenho.

A QJ Motor é um dos poucos fabricantes da China que tem na sua gama motas de grande volume. A QJ Motor está presente na Europa com o seu próprio nome desde 2022. Em 2005, os chineses compraram a marca tradicional Benelli; as motos com o ramo de louro no logótipo têm saído da linha de produção em Wenling desde então.

A SRK800 foi revelada no salão de motos EICMA, que aparentemente é a GSR800 mencionada acima; ambos os nomes para o modelo idêntico estão a circular na Internet. A carenagem está equipada com gigantescos winglets. No entanto, os visitantes da feira viram a SRK800 como um clone reforçado da Honda CBR650R. O quadro de aço soldado e o motor pareciam suspeitosamente idênticos.

O motor de quatro cilindros recebeu mais curso, o que gerou uma cilindrada adicional e mais potência. Com uma potência de 102 cv de série, a QJ ficou atrás da concorrência. A Ducati V2 tem 155 cv e é castrada para utilização no Campeonato do Mundo. A Yamaha R6, que é classificada como uma referência, tem uma potência de fábrica de 118 cv e cerca de 145 cv em versão de corrida. Como a CBR650 não está preparada para a corrida do lado do chassis, isto também se aplica inevitavelmente à SRK800.

Para vossa informação: Para obter a homologação FIM para o Campeonato do Mundo de Supersport, uma moto tem de ser aprovada para utilização em estrada nos EUA, na UE ou na Ásia.

Com Raffaele De Rosa, a QJ Motor conseguiu recrutar um piloto estabelecido para a entrada no Campeonato do Mundo. O italiano tem experiência em supersport com a Kawasaki, Ducati e MV Agusta. Ficou claro desde o início que o napolitano de 36 anos não iria continuar com a equipa Orelac, provavelmente devido ao seu novo compromisso com a QJ Motor. De Rosa será o único piloto da equipa de trabalho no primeiro ano.