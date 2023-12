Oli Bayliss (Ducati) veut se réhabiliter en 2024

Le championnat du monde Supersport 2024 est déjà la troisième saison d'Oliver Bayliss dans la catégorie moyenne du championnat du monde proche de la série. En 2022, le jeune homme de 20 ans a fait ses débuts dans la série de championnats du monde avec Barni Ducati et est passé chez D34G pour la saison dernière. Le patron de l'équipe, Davide Giugliano, est un ancien coéquipier de son père Troy, triple champion du monde de Superbike, et il a également accordé sa confiance à Oli pour l'année prochaine.

Bayliss n'a pas connu une bonne saison en 2023. Classé 21e au classement général, il n'a marqué que 26 points, mais il a manqué plusieurs week-ends de course en raison d'une longue blessure à l'épaule.



"J'ai le sentiment que l'année dernière, à cause de quelques blessures et de moments malheureux, je n'ai pas pu montrer ma vraie vitesse", a déclaré Oli. "Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec les gars de l'équipe et je suis heureux d'avoir pu montrer une fois de plus à quel point nous sommes rapides. Un grand merci à tous mes sponsors, mes supporters et à toute l'équipe du D34G Racing".

Le deuxième pilote, Tom Edwards, est également un Australien. Le jeune homme de 22 ans a couru en 2023 avec le Yamaha Austria Racing et a toujours laissé éclater son talent. Lors de la première course à Barcelone et de la deuxième course à Portimão, l'Australien a frôlé le top 10 en se classant onzième et il a terminé dans les points dans la moitié des 18 courses. Mais il a aussi souvent chuté et a terminé la saison à la 22e place, à égalité de points avec Bayliss. Il a terminé à la deuxième place du challenge WorldSSP.



"Je suis impatient d'entamer ce nouveau chapitre de ma carrière", a déclaré Edwards. "Je suis très reconnaissant à Davide de me soutenir et de me donner cette chance et je suis confiant qu'ensemble, nous obtiendrons des résultats forts et constants. C'est formidable d'avoir Oli comme coéquipier. Nous sommes probablement les premiers coéquipiers australiens en championnat du monde Supersport, ce qui est plutôt cool. Ça va être une grande année, j'ai hâte que ça commence".