Oli Bayliss (Ducati) vuole riabilitarsi nel 2024

Il Campionato del Mondo Supersport 2024 sarà la terza stagione di Oliver Bayliss nella categoria di mezzo del mondiale di serie. Il ventenne è entrato nel Mondiale con Barni Ducati nel 2022 ed è passato alla D34G nella scorsa stagione. Il boss del team Davide Giugliano è un ex compagno di squadra del padre Troy, tre volte campione del mondo Superbike, e ha espresso la sua fiducia in Oli per il prossimo anno.

Bayliss non ha avuto una buona stagione nel 2023. Ha concluso al 21° posto in classifica generale, ottenendo solo 26 punti, ma ha saltato diversi weekend di gara a causa di un lungo infortunio alla spalla.



"Sento che l'anno scorso non sono riuscito a mostrare la mia vera velocità a causa di alcuni infortuni e momenti sfortunati", ha detto Oli. "Ma è stato molto divertente stare con i ragazzi del team e sono felice di poter dimostrare ancora una volta quanto siamo veloci. Un grande ringraziamento a tutti i miei sponsor, ai miei sostenitori e a tutto il team D34G Racing".

Anche il secondo pilota sarà un australiano, Tom Edwards. Il ventiduenne ha corso con la Yamaha Austria Racing nel 2023 e ha più volte mostrato lampi del suo talento. Nella prima gara a Barcellona e nella seconda a Portimão, l'australiano è entrato nella top 10 con l'undicesimo posto e ha concluso a punti la metà delle 18 gare. Tuttavia, è caduto spesso e ha concluso la stagione a pari punti con Bayliss in 22a posizione. Si è classificato secondo nel WorldSSP Challenge.



"Non vedo l'ora di affrontare il prossimo capitolo della mia carriera", ha dichiarato Edwards. "Sono molto grato a Davide per avermi sostenuto e dato questa opportunità e sono fiducioso che insieme otterremo sempre ottimi risultati. È fantastico avere Oli come compagno di squadra. Probabilmente siamo i primi compagni di squadra australiani nel Campionato del Mondo Supersport, il che è davvero fantastico. Sarà un anno importante, non vedo l'ora che inizi".