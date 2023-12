Oli Bayliss (Ducati) quer reabilitar-se em 2024

O Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 será a terceira época de Oliver Bayliss na categoria intermédia do campeonato do mundo baseado na produção. O jovem de 20 anos entrou na série do Campeonato do Mundo com a Barni Ducati em 2022 e mudou para a D34G na época passada. O chefe de equipa Davide Giugliano é um antigo companheiro de equipa do seu pai Troy, o tricampeão mundial de Superbike, e também expressou a sua confiança em Oli para o próximo ano.

Bayliss não teve uma boa época em 2023. Terminando em 21º na geral, ele marcou apenas 26 pontos, mas perdeu vários fins-de-semana de corrida devido a uma lesão prolongada no ombro.



"Sinto que não consegui mostrar a minha verdadeira velocidade no ano passado devido a algumas lesões e momentos infelizes", disse Oli. "Mas foi muito divertido estar com os rapazes da equipa e estou contente por poder mostrar mais uma vez a nossa velocidade. Um grande obrigado a todos os meus patrocinadores, apoiantes e a toda a equipa D34G Racing."

O segundo piloto será também um australiano, Tom Edwards. O jovem de 22 anos correu com a Yamaha Austria Racing em 2023 e mostrou várias vezes o seu talento. Na primeira corrida em Barcelona e na segunda corrida em Portimão, o australiano entrou no top 10 em décimo primeiro lugar e terminou nos pontos em metade das 18 corridas. No entanto, também teve muitas quedas e terminou a época empatado em pontos com Bayliss na 22ª posição. Terminou em segundo lugar no WorldSSP Challenge.



"Estou ansioso por este próximo capítulo da minha carreira", disse Edwards. "Estou muito grato ao Davide por me ter apoiado e dado esta oportunidade e estou confiante de que vamos conseguir resultados consistentemente fortes em conjunto. É ótimo ter o Oli como companheiro de equipa. Somos provavelmente os primeiros companheiros de equipa australianos no Campeonato do Mundo de Supersport, o que é muito bom. Vai ser um grande ano, mal posso esperar pelo seu início."