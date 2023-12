En forme comme un coureur : des professionnels affûtent des sportifs amateurs

Que ce soit en course sur circuit, en supermotard, en motocross ou après des heures de randonnée, chaque motard atteint un jour ses limites. Mais on peut y remédier, c'est du moins ce que promet RennFit.de. Il ne s'agit pas d'un simple site web, mais d'un programme de physio-fitness spécialement conçu pour les motards. L'accent est mis ici sur la physiothérapie et sur le fitness.

Des coureurs professionnels comme Marcel Schrötter, Patrick Hobelsberger, David Datzer ou Marc-Reiner Schmidt présentent leurs méthodes d'entraînement, accompagnés en arrière-plan par des médecins et des physiothérapeutes. "Les programmes d'entraînement en ligne ne manquent pas, mais celui-ci est spécialement conçu pour les motards", a expliqué le pilote de championnat du monde Supersport Marcel Schrötter. "Il ne s'adresse pas seulement aux pilotes de course, mais couvre toute la gamme. C'est pourquoi nous nous sommes positionnés en conséquence, du pilote de motocross et de supermotard au pilote de route et au pilote de championnat du monde".

Des vidéos d'entraînement doivent permettre d'entraîner efficacement les forces, les faiblesses et les déséquilibres individuels. La forme physique n'augmente pas seulement le plaisir de conduire, mais aussi la sécurité de conduite. "Il existe un programme pour rester en forme pour la moto. Par exemple pendant l'hiver et à différents niveaux, afin que chacun y trouve son compte", a poursuivi le pilote MV Agusta. "Cela doit aussi s'adresser au pilote typique de GS, pour qu'il n'ait pas les bras durs après plusieurs heures sur le bock".