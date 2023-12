In forma come un corridore: i professionisti macinano gli atleti per hobby

Che si tratti di professionisti, dilettanti o principianti, dopo i mesi invernali i muscoli di tutti fanno male dopo il primo giro in moto. È qui che entra in gioco un nuovo programma di fitness, al quale partecipa Marcel Schrötter (MV Agusta).

Che si tratti di gare in circuito, di supermoto, di motocross o di ore su strada, a un certo punto ogni motociclista raggiunge i propri limiti. Ma si può fare qualcosa, almeno questo è ciò che promette RennFit.de. Non si tratta di un semplice sito web, ma di un programma di fisio-fitness specifico per i motociclisti. L'attenzione è rivolta alla fisioterapia e al fitness.

Piloti professionisti come Marcel Schrötter, Patrick Hobelsberger, David Datzer e Marc-Reiner Schmidt mostrano i loro metodi di allenamento, accompagnati sullo sfondo da medici e fisioterapisti. "Esistono molti programmi di allenamento online, ma questo è stato sviluppato appositamente per i motociclisti", ha spiegato il pilota del Campionato mondiale Supersport Marcel Schrötter. "Non è rivolto solo ai piloti da corsa, ma copre l'intero spettro. Per questo ci siamo posizionati di conseguenza, dal motocross e dalle supermoto ai piloti su strada e del campionato mondiale".

I video di allenamento vengono utilizzati per allenare efficacemente i punti di forza, le debolezze e gli squilibri individuali. La forma fisica non solo aumenta il piacere di guida, ma anche la sicurezza. "Esiste un programma per mantenersi in forma per il motociclismo. Ad esempio, durante l'inverno e a diversi livelli, in modo che ci sia qualcosa per tutti", ha continuato il pilota MV Agusta. "Dovrebbe essere adatto anche al tipico motociclista GS, in modo da non avere le braccia dure dopo molte ore in moto".