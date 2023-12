Em forma como um piloto: os profissionais e os atletas de passatempo

Seja em corridas de circuito, supermoto, motocross ou depois de horas na estrada - a dada altura, todos os motociclistas atingem os seus limites. Mas é possível fazer algo a esse respeito, pelo menos é o que promete RennFit.de. Não se trata apenas de um simples sítio Web, mas de um programa de fisioterapia específico para motociclistas. O foco aqui é a fisioterapia e a boa forma física.

Pilotos profissionais como Marcel Schrötter, Patrick Hobelsberger, David Datzer e Marc-Reiner Schmidt mostram os seus métodos de treino, acompanhados em segundo plano por médicos e fisioterapeutas. "Existem muitos programas de treino online, mas este foi especialmente desenvolvido para motociclistas", explicou o piloto do Campeonato do Mundo de Supersport, Marcel Schrötter. "Não se destina apenas a pilotos de competição, mas abrange todo o espetro. É por isso que nos posicionámos em conformidade, desde o motocross e supermoto até aos pilotos de estrada e do campeonato do mundo."

Os vídeos de treino são utilizados para treinar eficazmente os pontos fortes, os pontos fracos e os desequilíbrios individuais. A aptidão física não só aumenta o prazer de condução, como também a segurança da condução. "Existe um programa para nos mantermos em forma para o motociclismo. Por exemplo, durante o inverno e em diferentes níveis, para que haja algo para todos", continuou o piloto da MV Agusta. "Também deve agradar ao típico piloto de GS, para que não fiquem com os braços duros depois de várias horas na moto."