MotoZoo MV Agusta : du bricolage à l'équipe de championnat du monde SSP

Depuis 2021, l'équipe MotoZoo est active dans le championnat du monde Supersport. Le chef d'équipe Fabio Uccelli a fait son entrée avec Kawasaki et Michel Fabrizio comme figure de proue, mais ce dernier a mis fin prématurément à la saison après l'accident mortel de Dean Berta Vinales à Jerez.

MotoZoo est cependant resté fidèle au championnat du monde et a remporté le challenge WorldSSP en 2023 avec Tom Booth-Amos. Pour la saison à venir, l'équipe basée dans la paisible commune de Merate fait un grand pas en avant et passe chez MV Agusta. Avec Federico Caricasulo, elle fait également un bond en avant au niveau de la conduite.

Etonnant : en 2015 encore, MotoZoo était un petit magasin de vêtements pour motards avec un atelier attenant. Mais Uccelli a appris à travailler sur des motos de course depuis la base et a expérimenté le métier sur le circuit à Alstare, en Belgique.

"Quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas à une telle croissance", a admis l'Italien à Corsedimoto. "Au début, je n'étais que mécanicien. Puis nous avons grandi pas à pas. Le fait que j'étais aussi le chef technicien et que je travaillais personnellement sur les motos a beaucoup aidé. Je pense qu'il y a deux facteurs : travailler aussi bien que possible et se comporter correctement. Nous mettons toujours l'accent sur l'engagement, la passion et la correction. Je pense que c'est très important dans un environnement comme le paddock".

Avec la MV Agusta F3 800, MotoZoo pourrait remporter des victoires et des podiums, et peut-être même se battre pour le titre de champion du monde.

"C'est clairement l'objectif de MV Agusta et aussi de Federico Caricasulo", a souligné Uccelli. "L'objectif est de se battre pour le championnat, mais le niveau est très élevé. Les favoris seront certainement Manzi, Huertas et Montella. A mon avis, il faudra aussi garder un œil sur Corsi et Baldassarri qui vont faire une bonne saison avec les Ducati".