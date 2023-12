MotoZoo MV Agusta: da officina meccanica a squadra del campionato mondiale SSP

MotoZoo passa a MV Agusta per il Campionato del Mondo Supersport 2024 e ha ingaggiato un pilota forte come Federico Caricasulo: il team italiano si è sviluppato rapidamente in pochi anni.

Il Team MotoZoo è attivo nel Campionato del Mondo Supersport dal 2021, quando il boss della squadra Fabio Uccelli vi partecipò con la Kawasaki e Michel Fabrizio come capo della squadra, che terminò la stagione prematuramente dopo l'incidente mortale del decano Berta Vinales a Jerez.

Tuttavia, MotoZoo è rimasta fedele al Campionato del Mondo e ha vinto il WorldSSP Challenge nel 2023 con Tom Booth-Amos. Per la prossima stagione, il team con sede nel tranquillo comune di Merate compie un grande passo e passa a MV Agusta. Il team sta anche facendo un salto in termini di piloti con Federico Caricasulo.

Sorprendente: nel 2015 MotoZoo era un piccolo negozio di abbigliamento per moto con annessa officina. Ma Uccelli ha imparato a lavorare sulle moto da corsa da zero e ha sperimentato il mestiere sulla pista di Alstare in Belgio.

"Quando ho iniziato, non mi sarei mai aspettato di crescere così", ha ammesso l'italiano al Corsedimoto. "All'inizio ero solo un meccanico. Poi siamo cresciuti passo dopo passo. Il fatto di essere anche capo tecnico e di lavorare personalmente sulle moto mi ha aiutato molto. Credo che i fattori siano due: lavorare al meglio e comportarsi bene. Noi sottolineiamo sempre l'impegno, la passione e la correttezza. Credo che questo sia molto importante in un ambiente come il paddock".

Con la MV Agusta F3 800, MotoZoo potrebbe ottenere vittorie e podi, forse anche lottare per il titolo mondiale.

"Questo è chiaramente l'obiettivo di MV Agusta e anche di Federico Caricasulo", ha sottolineato Uccelli. "L'obiettivo è lottare per il campionato, ma il livello è molto alto. I favoriti saranno sicuramente Manzi, Huertas e Montella. Secondo me, dobbiamo tenere d'occhio anche Corsi e Baldassarri, che faranno una buona stagione con le Ducati".