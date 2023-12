MotoZoo MV Agusta: De oficina de consertos a equipa do Campeonato do Mundo SSP

A Team MotoZoo tem estado ativa no Campeonato do Mundo de Supersport desde 2021, quando o chefe de equipa Fabio Uccelli entrou com a Kawasaki e Michel Fabrizio como figura de proa, que terminou a época prematuramente após o acidente fatal de Dean Berta Vinales em Jerez.

No entanto, a MotoZoo manteve-se fiel ao Campeonato do Mundo e venceu o WorldSSP Challenge em 2023 com Tom Booth-Amos. Para a próxima época, a equipa sediada no tranquilo município de Merate está a dar um grande passo e a fazer a mudança para a MV Agusta. A equipa também está a dar um salto em termos de pilotos com Federico Caricasulo.

Espantoso: Ainda em 2015, a MotoZoo era uma pequena loja de roupa para motas com uma oficina anexa. Mas Uccelli aprendeu a trabalhar em motas de competição desde o início e experimentou o ofício na pista de corrida em Alstare, na Bélgica.

"Quando comecei, nunca esperei crescer desta forma", admitiu o italiano à Corsedimoto. "No início, eu era apenas um mecânico. Depois fomos crescendo passo a passo. O facto de eu ser também o chefe técnico e de trabalhar pessoalmente nas motos ajudou muito. Penso que há dois factores: trabalhar o melhor possível e ter um comportamento correto. Damos sempre ênfase ao empenho, à paixão e à correção. Penso que isso é muito importante num ambiente como o paddock."

Com a MV Agusta F3 800, a MotoZoo pode alcançar vitórias e lugares no pódio, talvez até lutar pelo título mundial.

"Esse é claramente o objetivo da MV Agusta e também de Federico Caricasulo," sublinhou Uccelli. "O objetivo é lutar pelo campeonato, mas o nível é muito elevado. Os favoritos serão certamente Manzi, Huertas e Montella. Na minha opinião, também temos de estar atentos a Corsi e Baldassarri, que vão ter uma boa época com as Ducatis."