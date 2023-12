Can Öncü, agradecido: "Kenan me dio una patada"

Tras su caída en la segunda carrera de Supersport en Assen el 23 de abril, Can Öncü estuvo de baja hasta principios de septiembre debido a una lesión y sólo pudo disputar las cuatro últimas pruebas del Campeonato del Mundo en Magny-Cours, Aragón, Portimao y Jerez.

El piloto de 20 años se fracturó el cúbito y el radio del antebrazo izquierdo y desde entonces sufre una parálisis del nervio radial que le provoca una mano caída. Con esta lesión, la mano cuelga sin fuerza y la persona afectada apenas puede mover los dedos. A pesar de ello, Öncü logró un sensacional tercer puesto en la segunda carrera de la temporada, en Jerez.

El 31 de octubre, el turco recibió la devastadora noticia de que el nervio dañado no se regeneraría por completo, y el 12 de noviembre se le practicó un trasplante de nervio en el Royal Orthopaedic Hospital de Birmingham. Queda por ver si la operación traerá el progreso esperado y Öncü podrá volver a mover la mano con normalidad.

Öncü no tiene nada que perder: En el peor de los casos, su brazo volverá a estar como antes de la operación. El medallista de bronce en el Campeonato del Mundo de 2022 ha demostrado que aún puede subir al podio, lo que justifica el riesgo de competir con esta discapacidad.

"Algunos pilotos se toman un descanso cuando se lesionan", dijo el piloto de Kawasaki a SPEEDWEEK.com. "Pero creo que hice lo correcto al seguir pilotando mi moto. Aunque al principio no pudiera mover el brazo y ni siquiera pudiera sujetar el embrague. Cuando has hecho algo que te gusta durante mucho tiempo, como hice yo, y luego tienes que quedarte en cama, te da rabia. Por supuesto que podía haberme quedado en casa, ver las carreras y convencerme de que podía ir delante. Pero cuando estás allí, ves la realidad. Y te das cuenta de si puedes mejorar".

"En la primera carrera de Jerez, acabé a 26 segundos del ganador, en la segunda subí al podio", comentó Öncü. "Ha sido como un sueño hecho realidad. Estuve lento hasta el sábado y no dormí bien por eso. Después del podio, ya no soy de los lentos, nunca me rendí. Cuando estaba a punto de rendirme, Kenan Sofuoglu siempre me animaba y me decía que podía hacerlo mucho mejor. Me decía que sabía que era rápido, pero que no me esforzaba tanto como él imaginaba. En parte estaba enfadado conmigo mismo, porque sé que el 10º o el 12º puesto no es mi sitio. Pero no creía que fuera posible hacerlo mejor".

"Entonces Kenan me contó una historia de su carrera el sábado por la noche en Jerez", reveló Can. "Le escuché atentamente y no pude quitármela de la cabeza en toda la noche. Si no estás apretando lo suficiente, necesitas a alguien que te dé una patada en los dientes. Kenan es como el hermano mayor de Toprak, Bahattin y mío. Me dijo que o lo hacía bien o me iba a casa. Kenan y mi jefe de equipo, Manuel Puccetti, me despertaron, por lo que les estoy muy agradecido. Ahora creo que estoy de vuelta. Trabajo duro en invierno e intentaré ganar desde el principio de la temporada. He demostrado que se puede subir al podio con la Kawasaki incluso con una mano y media. Esto demuestra que es una moto excelente. Quiero hacer feliz a Kawasaki".