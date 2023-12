Can Öncü reconnaissant : "Kenan m'a donné un coup de pied".

Après sa chute lors de la deuxième course Supersport à Assen le 23 avril, Can Öncü a été absent pour cause de blessure jusqu'au début du mois de septembre et n'a pu participer qu'aux quatre dernières épreuves du championnat du monde à Magny-Cours, Aragon, Portimao et Jerez.

Le jeune homme de 20 ans s'était fracturé l'ulna et le radius de l'avant-bras gauche et souffrait depuis lors d'une paralysie du nerf radial, ce qui lui avait causé une main tombante. Lors d'une telle blessure, la main pend mollement et la personne concernée n'a que peu de mouvements dans les doigts. Malgré ce handicap, Öncü a fait sensation en se classant troisième lors de la deuxième course de la finale de la saison à Jerez.

Le 31 octobre, le Turc a reçu la nouvelle accablante que le nerf endommagé ne se régénérerait pas complètement. Le 12 novembre, une greffe de nerf a été réalisée à Birmingham au Royal Orthopaedic Hospital . Reste à savoir si l'intervention apportera les progrès escomptés et si Öncü pourra à nouveau bouger normalement sa main.

Öncü n'a rien à perdre : Dans le pire des cas, son bras sera comme avant l'opération. Le troisième du championnat du monde de 2022 a prouvé qu'il pouvait monter sur le podium même ainsi - et justifie ainsi le risque de concourir avec ce handicap.

"Certains pilotes font une pause lorsqu'ils sont blessés", a raconté le pilote Kawasaki à SPEEDWEEK.com. "Mais je pense que j'ai eu raison de continuer à faire de la moto. Même si je ne pouvais pas bouger mon bras et que je ne pouvais même pas tenir l'embrayage au début. Quand, comme moi, tu as fait longtemps quelque chose que tu aimes et que tu dois rester au lit, cela te met en colère. Bien sûr, j'aurais pu rester à la maison, regarder les courses et me dire que je pouvais rouler devant. Mais quand tu es là, tu vois la réalité. Et tu réalises si tu peux t'améliorer".

"Lors de la première course à Jerez, j'ai terminé à 26 secondes du vainqueur, et lors de la deuxième course, je suis monté sur le podium", a remarqué Öncü. "C'était comme si un rêve devenait réalité. Jusqu'à samedi, j'étais lent et je n'ai pas bien dormi à cause de cela. Après le podium, je ne fais plus partie des lents, je n'ai jamais abandonné. Chaque fois que j'étais sur le point de le faire, Kenan Sofuoglu me remontait le moral et me disait que je pouvais faire beaucoup mieux. Il m'a dit qu'il savait que j'étais rapide, mais que je ne poussais pas comme il l'imaginait. J'étais en partie en colère contre moi-même parce que je sais que la 10e ou la 12e place n'est pas là où je devrais être. Mais je ne pensais pas qu'il était possible de faire mieux".

"Alors, samedi soir à Jerez, Kenan m'a raconté une histoire de sa carrière", a révélé Can. "Je l'ai écouté attentivement et je n'ai pas pu la sortir de ma tête de toute la nuit. Si tu ne pousses pas assez, tu as besoin de quelqu'un qui te donne un coup de pied. Kenan est comme le grand frère de Toprak, Bahattin et moi. Il m'a dit que soit je faisais bien les choses, soit je rentrais chez moi. Kenan et mon chef d'équipe Manuel Puccetti m'ont réveillé et je leur en suis très reconnaissant. Maintenant, je crois que je suis de retour. Je travaille dur en hiver et je vais essayer de gagner dès le début de la saison. J'ai montré qu'avec la Kawasaki, on peut monter sur le podium même avec une main et demie. Cela prouve que c'est une excellente moto. Je veux faire plaisir à Kawasaki".