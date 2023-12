Can Öncü riconoscente: "Kenan mi ha dato un calcio".

Dopo la caduta nella seconda gara della Supersport ad Assen il 23 aprile, Can Öncü è rimasto fuori gioco fino all'inizio di settembre a causa di un infortunio e ha potuto disputare solo gli ultimi quattro appuntamenti del Campionato del Mondo a Magny-Cours, Aragon, Portimao e Jerez.

Il ventenne si è rotto l'ulna e il radio dell'avambraccio sinistro e da allora soffre di una paralisi del nervo radiale, che provoca la caduta della mano. In caso di lesioni di questo tipo, la mano penzola e la persona colpita ha poco movimento nelle dita. Nonostante questo handicap, Öncü ha conquistato un sensazionale terzo posto nella seconda gara del finale di stagione a Jerez.

Il 31 ottobre il turco ha ricevuto la devastante notizia che il nervo danneggiato non si sarebbe rigenerato completamente e il 12 novembre è stato eseguito un trapianto di nervi presso il Royal Orthopaedic Hospital di Birmingham. Resta da vedere se l'operazione porterà i progressi sperati e se Öncü sarà di nuovo in grado di muovere normalmente la mano.

Öncü non ha nulla da perdere: Nella peggiore delle ipotesi, il suo braccio sarà come prima dell'operazione. Il bronzo del Campionato del Mondo 2022 ha dimostrato di poter ancora salire sul podio, giustificando così il rischio di gareggiare con questa disabilità.

"Alcuni piloti si prendono una pausa quando sono infortunati", ha dichiarato il pilota della Kawasaki a SPEEDWEEK.com. "Ma io credo di aver fatto la cosa giusta continuando a guidare la mia moto. Anche se all'inizio non potevo muovere il braccio e non riuscivo nemmeno a tenere la frizione. Quando fai qualcosa che ami per molto tempo, come ho fatto io, e poi devi stare a letto, ti fa arrabbiare. Naturalmente avrei potuto rimanere a casa, guardare le gare e convincermi di poter correre davanti. Ma quando sei lì, vedi la realtà. E ti rendi conto se puoi migliorare".

"Nella prima gara a Jerez sono arrivato a 26 secondi dal vincitore, nella seconda sono salito sul podio", ha commentato Öncü. "È stato come un sogno che si è avverato. Fino a sabato ero lento e non ho dormito bene per questo motivo. Dopo il podio, non sono più uno di quelli lenti, non ho mai mollato. Ogni volta che ero sul punto di mollare, Kenan Sofuoglu mi tirava sempre su il morale e mi diceva che potevo fare molto meglio. Mi diceva che sapeva che ero veloce, ma che non stavo spingendo così tanto come immaginava. In parte ero arrabbiato con me stesso, perché so che il decimo o il dodicesimo posto non sono il mio posto. Ma non pensavo che fosse possibile fare meglio".

"Così Kenan mi ha raccontato una storia della sua carriera sabato sera a Jerez", ha rivelato Can. "L'ho ascoltato attentamente e non sono riuscito a togliermela dalla testa per tutta la notte. Se non stai spingendo abbastanza, hai bisogno di qualcuno che ti dia un calcio nei denti. Kenan è come il fratello maggiore di Toprak, Bahattin e me. Mi ha detto che dovevo fare le cose per bene o andare a casa. Kenan e il mio capo squadra Manuel Puccetti mi hanno svegliato e gliene sono molto grato. Ora penso di essere tornato. Ho lavorato duramente in inverno e cercherò di vincere fin dall'inizio della stagione. Ho dimostrato che si può salire sul podio con la Kawasaki anche con una mano e mezza. Questo dimostra che è una moto eccellente. Voglio rendere felice la Kawasaki".