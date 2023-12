Can Öncü agradecido: "Kenan deu-me um pontapé"

Can Öncü (Kawasaki Puccetti) passou pelo momento mais difícil da sua vida no Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 devido a uma paralisia do nervo da mão esquerda. O seu empresário Kenan Sofuoglu tirou-o da crise.

Após a queda na segunda corrida de Supersport em Assen, a 23 de abril, Can Öncü esteve fora de ação até ao início de setembro devido a lesão e só pôde participar nas últimas quatro provas do Campeonato do Mundo em Magny-Cours, Aragão, Portimão e Jerez.

O jovem de 20 anos partiu o cúbito e o rádio do antebraço esquerdo e, desde então, sofre de paralisia do nervo radial, o que provoca uma mão em queda. Com este tipo de lesão, a mão fica pendurada e a pessoa afetada tem pouco movimento nos dedos. Apesar desta deficiência, Öncü conseguiu um sensacional terceiro lugar na segunda corrida do final da época em Jerez.

Em 31 de outubro, o turco recebeu a notícia devastadora de que o nervo danificado não se regeneraria totalmente e, em 12 de novembro, foi realizado um transplante de nervo no Royal Orthopaedic Hospital de Birmingham. Resta saber se a operação trará os progressos esperados e se Öncü poderá voltar a mexer normalmente a mão.

Öncü não tem nada a perder: Na pior das hipóteses, o braço ficará como estava antes da operação. O medalhista de bronze do Campeonato do Mundo de 2022 provou que ainda pode subir ao pódio, justificando assim o risco de competir com esta deficiência.

"Alguns pilotos fazem uma pausa quando se lesionam", disse o piloto da Kawasaki ao SPEEDWEEK.com. "Mas acho que fiz a coisa certa ao continuar a andar de mota. Mesmo que não conseguisse mexer o braço e nem sequer conseguisse segurar a embraiagem no início. Quando se faz uma coisa de que se gosta durante muito tempo, como eu fiz, e depois se tem de ficar na cama, ficamos zangados. Claro que podia ter ficado em casa, a ver as corridas e a convencer-me de que podia andar na frente. Mas quando se está lá, vê-se a realidade. E apercebemo-nos de que podemos melhorar".

"Na primeira corrida em Jerez, terminei 26 segundos atrás do vencedor, na segunda corrida estava no pódio", comentou Öncü. "Foi como um sonho tornado realidade. Estive lento até sábado e não dormi bem por causa disso. Depois do pódio, deixei de ser um dos mais lentos, nunca desisti. Sempre que estava à beira da desistência, Kenan Sofuoglu animava-me e dizia-me que podia fazer muito melhor. Dizia-me que sabia que eu era rápido, mas que não estava a esforçar-me tanto como ele imaginava. Em parte, estava zangado comigo próprio, porque sei que o 10º ou 12º lugar não é o meu lugar. Mas não pensei que fosse possível fazer melhor."

"Então o Kenan contou-me uma história da sua carreira no sábado à noite em Jerez", revelou Can. "Ouvi-o com atenção e não consegui tirá-la da cabeça durante toda a noite. Se não estamos a esforçar-nos o suficiente, precisamos de alguém que nos dê um pontapé nos dentes. O Kenan é como o irmão mais velho do Toprak, do Bahattin e de mim. Disse-me que tinha de fazer as coisas bem ou ir para casa. O Kenan e o meu chefe de equipa, Manuel Puccetti, acordaram-me e estou muito grato por isso. Agora acho que estou de volta. Trabalho arduamente no inverno e vou tentar ganhar desde o início da época. Mostrei que se pode subir ao pódio com a Kawasaki mesmo com uma mão e meia. Isto prova que é uma excelente mota. Quero fazer a Kawasaki feliz".