Marcel Schrötter: MV Agusta quiere minimizar los riesgos

Mientras que Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) es el único piloto alemán del Campeonato del Mundo de Superbike que ya ha recorrido casi 1.000 kilómetros desde principios de enero en Valencia, a su compatriota bávaro Marcel Schrötter aún le quedan algunos días por delante.

Schrötter, tercero en el Campeonato del Mundo de Supersport 2023, empezará la temporada como uno de los favoritos en la categoría de media cilindrada con el equipo MV Agusta Reparto Corse y participará en los días de pista organizados por Rehm con su equipo en Jerez del 20 al 22 de enero. Tras una pausa de un día, le seguirán otras dos jornadas como parte del gran test de SBK en la misma pista. "No sabemos si rodaremos todos los días", dijo el piloto de 31 años a SPEEDWEEK.com. "Pero así tenemos más seguridad meteorológica. Si, por ejemplo, la prueba de SBK fuera en mojado, al menos habríamos rodado antes."

Antes de que el Campeonato del Mundo de 2024 arranque el último fin de semana de febrero en Phillip Island, al sur de Australia, el promotor Dorna celebrará pruebas en el mismo circuito el lunes y el martes previos. En el mejor de los casos, Schrötter comenzará la temporada con siete días de preparación.

Marcel Brenner regresa al Campeonato del Mundo de Supersport tras un año de ausencia y viaja con su nuevo equipo MTM Kawasaki esta semana a Cartagena. "Y otros dos días en Jerez a finales de enero", añadió.

Además del Mundial de Supersport, el piloto suizo de 26 años también disputará el Mundial de Resistencia para el equipo Bolliger. "Todavía no puedo ir a entrenar en privado, ya que mi Kawasaki ZX-10R de entrenamiento no estará lista hasta febrero", dijo Brenner. "Un test con Bolliger no está previsto hasta marzo, pero sólo podré estar allí un día debido al fin de semana de carreras SBK en Barcelona".