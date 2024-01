Marcel Schrötter: MV Agusta vuole minimizzare i rischi

Mentre Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) è l'unico pilota tedesco del Campionato Mondiale Superbike ad aver già percorso quasi 1000 chilometri dall'inizio di gennaio a Valencia, il suo connazionale bavarese Marcel Schrötter deve ancora aspettare qualche giorno.

Schrötter, terzo nel Campionato Mondiale Supersport 2023, inizierà la stagione come uno dei favoriti nella categoria delle medie cilindrate con il team MV Agusta Reparto Corse e parteciperà alle giornate in pista organizzate da Rehm con il suo team a Jerez dal 20 al 22 gennaio. Dopo una pausa di un giorno, seguiranno altre due giornate nell'ambito del grande test SBK sulla stessa pista. "Non sappiamo se gireremo tutti i giorni", ha detto il 31enne a SPEEDWEEK.com. "Ma in questo modo abbiamo una maggiore certezza del tempo. Se, ad esempio, il test SBK fosse stato bagnato, avremmo almeno girato prima".

Prima che il Campionato del Mondo 2024 prenda il via l'ultimo fine settimana di febbraio a Phillip Island, nell'Australia meridionale, il promotore Dorna organizzerà dei test sullo stesso circuito il lunedì e il martedì precedenti. Idealmente, Schrötter inizierà la stagione con sette giorni di preparazione.

Marcel Brenner torna nel Campionato del Mondo Supersport dopo un anno di assenza e questa settimana si reca a Cartagena con il suo nuovo team MTM Kawasaki. "E altri due giorni a Jerez alla fine di gennaio", ha aggiunto.

Oltre al Campionato del Mondo Supersport, il 26enne pilota svizzero parteciperà anche al Campionato del Mondo Endurance per il team Bolliger. "Non posso ancora allenarmi privatamente, perché la mia Kawasaki ZX-10R da allenamento non sarà pronta prima di febbraio", ha detto Brenner. "Un test con Bolliger non è previsto prima di marzo, ma potrò essere presente solo per un giorno a causa del weekend di gara SBK a Barcellona".