Marcel Schrötter: A MV Agusta quer minimizar os riscos

Com Marcel Schrötter (MV Agusta) e Marcel Brenner (MTM Kawasaki), dois pilotos de língua alemã estão a participar no Campeonato do Mundo de Supersport este ano. Eles contaram à SPEEDWEEK.com quais são os seus planos para os testes.

Enquanto Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) é o único piloto alemão do Campeonato do Mundo de Superbike que já percorreu quase 1000 quilómetros desde o início de janeiro em Valência, o seu compatriota bávaro Marcel Schrötter ainda tem alguns dias de espera.

Schrötter, terceiro no Campeonato do Mundo de Supersport 2023, vai começar a época como um dos favoritos na categoria de média cilindrada com a equipa MV Agusta Reparto Corse e vai participar nos track days organizados pela Rehm com a sua equipa em Jerez, de 20 a 22 de janeiro. Depois de uma pausa de um dia, seguir-se-ão mais dois dias como parte do grande teste SBK na mesma pista. "Não sabemos se vamos rodar todos os dias", disse o piloto de 31 anos ao SPEEDWEEK.com. "Mas desta forma temos mais certezas quanto às condições climatéricas. Se, por exemplo, o teste SBK estivesse molhado, pelo menos teríamos rodado antes."

Antes do início do Campeonato do Mundo de 2024, no último fim de semana de fevereiro, em Phillip Island, no Sul da Austrália, a Dorna irá realizar testes no mesmo circuito na segunda e terça-feira anteriores. Idealmente, Schrötter começará a época com sete dias de preparação.

Marcel Brenner está de regresso ao Campeonato do Mundo de Supersport após um ano de ausência e viaja com a sua nova equipa MTM Kawasaki esta semana em Cartagena. "E mais dois dias em Jerez, no final de janeiro", acrescentou.

Além do Campeonato do Mundo de Supersport, o piloto suíço de 26 anos também vai competir no Campeonato do Mundo de Endurance pela equipa Bolliger. "Ainda não posso ir treinar em privado, porque a minha Kawasaki ZX-10R de treino só estará pronta em fevereiro", disse Brenner. "Um teste com a Bolliger só está planeado para março, mas só posso estar lá um dia por causa do fim de semana da corrida SBK em Barcelona."