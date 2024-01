Marcel Brenner: "Es increíble lo buena que es Kawasaki"

A mediados de noviembre, Marcel Brenner anunció que volvería al Campeonato del Mundo de Supersport en 2024 tras un año de ausencia. En 2021 y 2022, el piloto de Berna disputó 35 carreras en la categoría media de SBK a los mandos de una Yamaha y terminó en los puntos en 15 ocasiones -en Barcelona, en 2021, brilló con un quinto puesto-.

Brenner firmó un contrato para la próxima temporada con el equipo holandés MTM Kawasaki, las tres letras significan Moto Tuning Mol. El equipo dirigido por el jefe de equipo Ludo van der Veken demostró el año pasado con el ex campeón de 300cc Adrian Huertas que también pueden competir en cabeza en el Campeonato del Mundo de Supersport. A pesar de sufrir fracturas vertebrales al inicio de la temporada, el español terminó ocho veces entre los seis primeros y se recomendó así para el equipo campeón del mundo Aruba.it Ducati, para el que correrá este año.



Brenner tiene grandes zapatos que llenar.

El jueves y el viernes, Marcel debutó con su nuevo equipo en Cartagena, España, y completó los primeros días de pruebas con la Kawasaki ZX-6R. "Había bastantes pilotos de MotoGP, Moto2, Campeonato del Mundo de Supersport y campeonatos nacionales", dijo a SPEEDWEEK.com. "Fue genial, nadie estorbaba. El primer medio día me sirvió para volver a rodar, no lo hacía desde octubre. El jueves por la tarde hicimos el primer trabajo de puesta a punto".

A excepción del encargado de los neumáticos, Brenner tenía a todo el equipo MTM con él, y no dudó en elogiarlos: "Conozco a Manuel Hernández de mi época en el Campeonato del Mundo de Moto2, conocía al jefe de equipo Ludo de conversaciones y a mi mecánico suizo desde hace varios años. Lo único nuevo para mí era el segundo mecánico y el encargado de registrar los datos. Todo encajó enseguida, nos llevamos bien".

"Piloté la Kawasaki una vez en abril de 2023 en Assen, y cuando me subí a la moto ahora, me sentí cómodo de inmediato", dijo el piloto de 26 años. "La Kawasaki tiene muy buena manejabilidad, es increíble lo cómodo que me siento encima de ella y lo bien que puedo trazar las curvas. En los tests de invierno del año pasado estuve al mismo nivel que Adrian. Tienes que agarrar bien la parte delantera de la Kawa y concentrarte en ella. Nunca había pilotado una moto tan potente en la frenada. Es increíble: puedo frenar muy tarde y frenar de forma controlada. Lo que tuve que aprender: No puedes soltar demasiado los frenos en el último momento de la curva. Tienes que soltarlo despacio, de lo contrario corres el riesgo de que se te salga la rueda delantera".

El piloto de Supersport más rápido ha sido Yari Montella (Barni Spark Ducati), que ha superado en medio segundo a Brenner con un tiempo de 1:34.7 minutos.

Antes de que comience el Campeonato del Mundo de 2024 el último fin de semana de febrero en Australia, Brenner tiene cinco días más de entrenamientos: tres a finales de enero en los track days de Jerez y dos el lunes y el martes antes de la primera carrera en Phillip Island.

Para Jerez, Marcel recibirá algunas piezas más para probar, y el diseño visto en Cartagena aún no es definitivo: habrá ajustes de color. El color básico de la Kawasaki y del mono de cuero seguirá siendo el verde.