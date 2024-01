Marcel Brenner : "Incroyable, la qualité de Kawasaki".

Mi-novembre, Marcel Brenner a fait savoir qu'après une année d'absence, il reviendrait au championnat du monde Supersport pour 2024. En 2021 et 2022, le Bernois a participé à 35 courses dans la catégorie SBK moyenne sur une Yamaha et a terminé 15 fois dans les points - il a brillé à Barcelone en 2021 en terminant cinquième.

Brenner a signé pour la saison à venir un contrat avec l'équipe néerlandaise MTM Kawasaki, les trois lettres signifiant Moto Tuning Mol. L'équipe dirigée par le team manager Ludo van der Veken a prouvé l'année dernière, avec l'ancien champion 300 Adrian Huertas, qu'elle pouvait aussi se battre en tête du championnat du monde Supersport. Malgré des fractures vertébrales en début de saison, l'Espagnol s'est classé huit fois dans le top 6 et s'est ainsi recommandé pour l'équipe championne du monde Aruba.it Ducati, pour laquelle il va courir cette année.



Brenner suit de grandes traces.

Jeudi et vendredi, Marcel a fait ses débuts avec sa nouvelle équipe à Carthagène, en Espagne, et a effectué ses premiers tests sur la Kawasaki ZX-6R. "Il y avait pas mal de pilotes du MotoGP, du Moto2, du Supersport et des championnats nationaux", a-t-il raconté à SPEEDWEEK.com. "C'était super, personne ne s'est mis en travers de mon chemin. La première demi-journée a été pour moi l'occasion de me remettre dans le bain - je n'avais pas roulé depuis octobre. Le jeudi après-midi, nous avons ensuite fait les premiers travaux de réglage".

A l'exception du responsable des pneus, Brenner avait avec lui l'ensemble de l'équipe MTM, à laquelle il n'hésite pas à lancer des roses : "Je connais Manuel Hernandez depuis l'époque où je participais au championnat du monde Moto2, je connaissais le team manager Ludo pour avoir discuté avec lui et je connais mon mécanicien suisse depuis quelques années. Seuls le deuxième mécanicien et le responsable de l'enregistrement des données étaient nouveaux pour moi. Tout s'est tout de suite bien passé, nous nous entendons bien".

"J'ai déjà piloté la Kawasaki une fois en avril 2023 à Assen, et lorsque je suis monté sur la moto, je me suis tout de suite senti à l'aise", a constaté le pilote de 26 ans. "La Kawasaki a une très bonne maniabilité, c'est incroyable comme je me sens à l'aise dessus et comme je passe bien les virages. Je roulais au même niveau qu'Adrian lors des tests hivernaux de l'année dernière. Avec la Kawa, il faut bien maîtriser l'avant et se concentrer dessus. Je n'ai jamais piloté une moto aussi puissante sur les freins. C'est incroyable : je peux freiner très tard et je rentre avec un stop contrôlé. Ce que j'ai dû apprendre : il ne faut pas lâcher le frein trop fort au dernier moment dans le virage. Il faut le relâcher lentement, sinon on risque de faire déraper la roue avant".

Le pilote Supersport le plus rapide a été Yari Montella (Barni Spark Ducati), qui a fait 1:34,7 min, soit une demi-seconde de mieux que Brenner.

Avant que le championnat du monde 2024 ne débute le dernier week-end de février en Australie, Brenner aura encore cinq jours d'essais : trois fin janvier lors de track-days à Jerez et deux lundi et mardi avant la première course à Phillip Island.

Pour Jerez, Marcel recevra encore quelques pièces à tester, le design vu à Carthagène n'est pas encore définitif non plus - il y aura des ajustements de couleur. La couleur de base de la Kawasaki et de la combinaison de cuir reste le vert.