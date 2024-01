Marcel Brenner: "Incredibile quanto sia buona la Kawasaki".

A metà novembre, Marcel Brenner ha annunciato il suo ritorno nel Campionato del Mondo Supersport nel 2024 dopo un anno di assenza. Nel 2021 e nel 2022, il pilota bernese ha disputato 35 gare nella categoria media SBK in sella a una Yamaha, finendo a punti 15 volte - a Barcellona, nel 2021, ha conquistato il quinto posto.

Brenner ha firmato un contratto per la prossima stagione con il team olandese MTM Kawasaki, le tre lettere stanno per Moto Tuning Mol. La squadra guidata dal team manager Ludo van der Veken ha dimostrato l'anno scorso con l'ex campione della 300cc Adrian Huertas di poter competere in prima linea anche nel campionato mondiale Supersport. Nonostante le fratture vertebrali subite all'inizio della stagione, lo spagnolo si è piazzato otto volte tra i primi sei e si è quindi raccomandato per il team campione del mondo Aruba.it Ducati, per il quale correrà quest'anno.



Brenner ha grandi responsabilità da riempire.

Giovedì e venerdì Marcel ha fatto il suo debutto con la sua nuova squadra a Cartagena, in Spagna, e ha completato i primi giorni di test in sella alla Kawasaki ZX-6R. "C'erano molti piloti della MotoGP, della Moto2, del Campionato del Mondo Supersport e dei campionati nazionali", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com. "È stato fantastico, nessuno mi ha ostacolato. La prima mezza giornata è servita a me per riprendere confidenza con la moto: non correvo da ottobre. Giovedì pomeriggio abbiamo fatto il primo lavoro di messa a punto".

Con l'eccezione del gommista, Brenner aveva con sé l'intero equipaggio di MTM, che ha subito elogiato: "Conosco Manuel Hernandez dai tempi del Campionato del Mondo Moto2, conoscevo il team manager Ludo dalle conversazioni e conosco il mio meccanico svizzero da diversi anni. Le uniche novità per me erano il secondo meccanico e l'addetto alla registrazione dei dati. È stato subito un buon affiatamento, ci troviamo bene insieme".

"Ho guidato la Kawasaki una volta nell'aprile 2023 ad Assen e quando sono salito in sella mi sono sentito subito a mio agio", ha detto il 26enne. "La Kawasaki ha un'ottima maneggevolezza, è incredibile quanto mi senta a mio agio e quanto riesca a percorrere bene le curve. Nei test invernali dell'anno scorso ho guidato allo stesso livello di Adrian. Bisogna avere una buona presa sull'anteriore della Kawa e concentrarsi su di essa. Non ho mai guidato una moto così forte in frenata. È incredibile: posso frenare molto tardi e arrivare con una frenata controllata. Cosa ho dovuto imparare: non si possono mollare i freni troppo all'ultimo momento della curva. Devi rilasciarli lentamente, altrimenti corri il rischio che la ruota anteriore scivoli via".

Il pilota Supersport più veloce è stato Yari Montella (Barni Spark Ducati), che ha fatto mezzo secondo meglio di Brenner con un tempo di 1:34.7 minuti.

Prima che il Campionato del Mondo 2024 inizi l'ultimo fine settimana di febbraio in Australia, Brenner ha a disposizione altri cinque giorni di test: tre a fine gennaio in occasione delle giornate in pista a Jerez e due lunedì e martedì prima della prima gara a Phillip Island.

Per Jerez, Marcel riceverà alcune parti in più per i test e il design visto a Cartagena non è ancora definitivo: ci saranno aggiustamenti di colore. Il colore di base della Kawasaki e della tuta in pelle rimarrà verde.