Marcel Brenner: "É inacreditável como a Kawasaki é boa"

Na pista de Cartagena, o suíço Marcel Brenner, regressado ao Campeonato do Mundo de Supersport, completou os primeiros testes com a sua nova equipa MTM Kawasaki. O que o jovem de 26 anos diz sobre a ZX-6R.

Em meados de novembro, Marcel Brenner anunciou que regressaria ao Campeonato do Mundo de Supersport em 2024, após uma ausência de um ano. Em 2021 e 2022, o piloto de Berna disputou 35 corridas na categoria média SBK numa Yamaha e terminou nos pontos 15 vezes - em Barcelona, em 2021, brilhou no quinto lugar.

Brenner assinou um contrato para a próxima temporada com a equipa holandesa MTM Kawasaki, as três letras significam Moto Tuning Mol. A equipa liderada pelo chefe de equipa Ludo van der Veken provou no ano passado com o antigo campeão de 300cc Adrian Huertas que também pode competir na frente no Campeonato do Mundo de Supersport. Apesar de ter sofrido fracturas vertebrais no início da época, o espanhol terminou oito vezes entre os seis primeiros e, por isso, recomendou-se para a equipa campeã do mundo Aruba.it Ducati, com a qual vai correr este ano.



Brenner tem um grande desafio pela frente.

Na quinta e sexta-feira, Marcel fez a sua estreia com a sua nova equipa em Cartagena, Espanha, e completou os primeiros dias de testes com a Kawasaki ZX-6R. "Havia bastantes pilotos do MotoGP, Moto2, Campeonato do Mundo de Supersport e campeonatos nacionais," disse à SPEEDWEEK.com. "Foi ótimo, ninguém se meteu no caminho. A primeira metade do dia foi para eu voltar à ação - já não corria desde outubro. Na quinta-feira à tarde, fizemos o primeiro trabalho de configuração."

Com exceção do homem dos pneus, Brenner tinha toda a equipa da MTM com ele e não hesitou em elogiá-los: "Conheço o Manuel Hernandez dos meus tempos no Campeonato do Mundo de Moto2, conhecia o chefe de equipa Ludo das conversas e conheço o meu mecânico suíço há vários anos. As únicas coisas novas para mim foram o segundo mecânico e o homem do registo de dados. Foi tudo um bom ajuste imediato, damo-nos bem."

"Andei uma vez na Kawasaki em abril de 2023, em Assen, e quando subi para a moto agora, senti-me imediatamente confortável", disse o piloto de 26 anos. "A Kawasaki tem um comportamento muito bom, é incrível como me sinto confortável com ela e como consigo contornar bem as curvas. Estava a rodar ao mesmo nível que o Adrian nos testes de inverno do ano passado. É preciso ter uma boa aderência à frente da Kawa e concentrarmo-nos nela. Nunca conduzi uma moto que fosse tão forte nos travões. É incrível: posso travar muito tarde e fazer uma travagem controlada. O que tive de aprender: Não se pode soltar demasiado os travões no último momento da curva. Temos de o soltar lentamente, caso contrário corremos o risco de a roda da frente deslizar."

O piloto mais rápido da Supersport foi Yari Montella (Barni Spark Ducati), que foi meio segundo melhor do que Brenner com um tempo de 1:34,7 minutos.

Antes do início do Campeonato do Mundo de 2024 no último fim de semana de fevereiro na Austrália, Brenner tem mais cinco dias de testes: três no final de janeiro em Jerez e dois na segunda e terça-feira antes da primeira corrida em Phillip Island.

Para Jerez, Marcel vai receber mais algumas peças para testar, e o design visto em Cartagena ainda não é definitivo - haverá ajustes de cor. A cor básica da Kawasaki e do fato de cabedal continuará a ser o verde.