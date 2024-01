Grand jour pour l'équipe WRP Triumph : premières images

Samedi soir, après des mois de préparation intensive, l'équipe WRP - RT Motorsports by SKM s'est présentée aux invités à Novy Bydzov, à l'est de Prague, en République tchèque.

Derrière RT Motorsports se trouve le manager de l'équipe Rob Vennegoor des Pays-Bas, SKM est l'entreprise de tuning de l'Allemand Frank Krekeler, qui courent depuis des années avec succès dans le championnat du monde Supersport-300 et ont remporté cinq courses. En 2021, le duo a été vice-champion du monde avec l'Anglais Tom Booth-Amos.



WRP est l'abréviation de Wepol Racing Parts, une filiale du groupe Wepol. Les Tchèques dirigés par le propriétaire Ludek Weak jouissent d'une excellente réputation en tant que fabricant d'assemblages de câbles, de composants électriques et de pièces en plastique moulées par injection.



Le partenaire choisi pour l'accession à la catégorie Supersport n'est pas Kawasaki comme pour les 300cc, mais Triumph. Le constructeur britannique aura donc quatre motos sur la grille de départ la saison prochaine : Tom Booth-Amos et Ondrej Vostatek dans l'équipe PTR de Simon Buckmaster, ainsi que Jorge Navarro et John McPhee pour la troïka tchéco-néerlando-allemande composée de WRP, RT et SKM.



"Avec WRP Racing - RT Motorsports by SKM - Triumph, nous avons mis sur pied une équipe incroyablement talentueuse", affirme avec conviction le team manager Vennegoor. "Nous ne disposons pas seulement de pilotes expérimentés, mais aussi d'une vaste expertise dans tous les domaines nécessaires à la réussite d'une course automobile".