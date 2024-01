Grande giornata per il Team WRP Triumph: le prime immagini

Sabato sera è arrivato il momento: dopo mesi di intensa preparazione, il team WRP - RT Motorsports by SKM si è presentato agli ospiti invitati a Novy Bydzov, a est di Praga, nella Repubblica Ceca.

Il team manager Rob Vennegoor, olandese, è alla guida di RT Motorsports, mentre SKM è l'azienda di tuning del tedesco Frank Krekeler, che da molti anni ha ottenuto successi nel Campionato mondiale Supersport 300, vincendo cinque gare. Nel 2021, il duo si è classificato secondo nel campionato mondiale con l'inglese Tom Booth-Amos.



WRP è l'abbreviazione di Wepol Racing Parts, una filiale del Gruppo Wepol. I cechi, che fanno capo al proprietario Ludek Weak, godono di un'eccellente reputazione come produttori di cavi, componenti elettrici e parti in plastica stampate a iniezione.



Triumph è stata scelta come partner per il passaggio alla classe Supersport, anziché Kawasaki come nel caso dei modelli da 300 cc. Ciò significa che la casa britannica avrà quattro moto in griglia nella prossima stagione: Tom Booth-Amos e Ondrej Vostatek nel team PTR di Simon Buckmaster e Jorge Navarro e John McPhee per la troika ceco-olandese-tedesca di WRP, RT e SKM.



"Con WRP Racing - RT Motorsports by SKM - Triumph, abbiamo messo insieme una squadra di incredibile talento", è convinto il team manager Vennegoor. "Non solo abbiamo piloti esperti, ma abbiamo anche una vasta esperienza in tutti i settori necessari per gareggiare con successo".