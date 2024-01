Grande dia para a Equipa WRP Triumph: Primeiras imagens

Chegou a hora no sábado à noite: após meses de preparação intensiva, a equipa WRP - RT Motorsports by SKM apresentou-se aos convidados em Novy Bydzov, a leste de Praga, na República Checa.

O chefe de equipa Rob Vennegoor, dos Países Baixos, está por trás da RT Motorsports, enquanto a SKM é a empresa de tuning do alemão Frank Krekeler, que tem tido sucesso no Campeonato do Mundo de Supersport 300 há muitos anos e ganhou cinco corridas. Em 2021, a dupla terminou em segundo lugar no campeonato do mundo com o inglês Tom Booth-Amos.



WRP é a abreviatura de Wepol Racing Parts, uma subsidiária do Grupo Wepol. Os checos, à volta do proprietário Ludek Weak, têm uma excelente reputação como fabricantes de conjuntos de cabos, componentes eléctricos e peças de plástico moldadas por injeção.



O parceiro escolhido para entrar na classe Supersport não foi a Kawasaki, como foi o caso dos modelos de 300cc, mas sim a Triumph. Isto significa que o fabricante britânico terá quatro motos na grelha na próxima temporada: Tom Booth-Amos e Ondrej Vostatek na equipa PTR de Simon Buckmaster e Jorge Navarro e John McPhee para a troika Checa-Holandesa-Alemã da WRP, RT e SKM.



"Com a WRP Racing - RT Motorsports by SKM - Triumph, juntámos uma equipa incrivelmente talentosa", está convencido o chefe de equipa Vennegoor. "Não só temos pilotos experientes, como também temos uma vasta experiência em todas as áreas necessárias para uma corrida de sucesso."