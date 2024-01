Nouvelles règles du SSP : Des changements majeurs pour 2024

Une nouveauté : en 2024, nous verrons pour la première fois un championnat du monde de moto sur circuit réservé aux femmes - SPEEDWEEK.com en a parlé en détail.

Désormais, le championnat du monde Superbike et Supersport comportera aussi officiellement un championnat par équipe, auquel ne pourront participer que les pilotes ayant obtenu la licence nécessaire auprès de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM). La participation n'est pas obligatoire pour les équipes.

Pour les trois premiers du Championnat du monde Supersport 300, du Championnat d'Europe Moto2 et du Championnat d'Europe Stock, la limite d'âge (18 ans) est supprimée s'ils souhaitent par la suite participer au Championnat du monde Supersport, car ils ont suffisamment prouvé leurs capacités de pilotage, indépendamment de leur âge.

Jusqu'à présent, dans les deux catégories Supersport, c'était le résultat de la Superpole qui déterminait la position sur la grille de départ des deux courses. À partir de cette année, ce n'est plus le cas que pour la première course. Pour la grille de départ de la deuxième course, ce sont les meilleurs tours réalisés en course lors de la première course qui comptent en Supersport, Supersport-300 et en Championnat du monde féminin, mais uniquement pour les trois premières lignes. Derrière ces neuf premiers, le reste se place en fonction des résultats de la superpole.

Chez les Superbikes, les neuf premiers de la course Superpole constituent les trois premières lignes de départ pour la deuxième course principale.

Pour toutes les catégories, si un pilote a besoin d'un moteur supplémentaire dépassant le quota autorisé, il doit partir de la fin de la grille de départ lors des deux courses suivantes et effectuer un long lap. Dans la catégorie Superbike, cela concerne les deux prochaines courses principales. Jusqu'à présent, le pilote pénalisé devait prendre le départ depuis la voie des stands et ne pouvait s'élancer que lorsque le feu de la sortie passait au vert. Les voies des stands étant de longueurs différentes, la nouvelle règle est jugée plus équitable.

Pour le championnat du monde Supersport, il y a de nouvelles règles pour les kits racing, et des plafonds de coûts ont été introduits pour diverses pièces.

Dans les championnats du monde Superbike et Supersport, le carburant E40 doit être utilisé à partir de cette année, l'essence de course devant être composée à 40 pour cent de matières premières renouvelables.