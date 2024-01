Nuove regole SSP: Grandi cambiamenti per il 2024

Una novità è che nel 2024 vedremo per la prima volta un campionato mondiale di motociclismo su circuito riservato alle donne - riporta SPEEDWEEK.com in dettaglio.

In futuro ci sarà anche un campionato ufficiale a squadre nei campionati mondiali Superbike e Supersport, ma potranno partecipare solo coloro che otterranno la necessaria licenza dalla FIM Motorcycle World Federation. La partecipazione non è obbligatoria per le squadre.

Per i primi tre classificati del Campionato Mondiale Supersport 300, del Campionato Europeo Moto2 e del Campionato Europeo Stock, il limite di età (18 anni) non sarà più applicato se vorranno partecipare al Campionato Mondiale Supersport, in quanto hanno dimostrato sufficientemente le loro capacità di guida indipendentemente dall'età.

Finora, il risultato della Superpole in entrambe le classi Supersport era decisivo per la griglia di partenza di entrambe le gare. Da quest'anno sarà così solo per la prima gara. Nella Supersport, nella Supersport 300 e nel Campionato del Mondo Femminile, i giri più veloci di Gara 1 saranno validi per la griglia di partenza della seconda gara, ma solo per le prime tre file. Dietro ai primi nove classificati, gli altri si schiereranno in base ai risultati della Superpole.

Per le Superbike, i primi nove classificati della Superpole continueranno a formare le prime tre file della griglia di partenza della seconda gara principale.

Per tutte le classi vale quanto segue: se un pilota ha bisogno di un motore supplementare che supera la quota consentita, deve partire dal fondo della griglia nelle due gare successive e completare un giro lungo ciascuna. Nella classe Superbike, questo vale per le due gare principali successive. In precedenza, il pilota penalizzato doveva partire dalla corsia dei box e poteva partire solo quando il semaforo all'uscita diventava verde. Poiché le corsie dei box sono di lunghezza diversa, la nuova regola è considerata più equa.

Nel Campionato mondiale Supersport sono state introdotte nuove norme per i kit da corsa e sono stati introdotti dei tetti di costo per vari componenti.

Nei campionati mondiali Superbike e Supersport, a partire da quest'anno si dovrà utilizzare il carburante E40 e il 40% del carburante da corsa dovrà essere prodotto con materie prime rinnovabili.