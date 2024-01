Novas regras da PUP: Principais alterações para 2024

A FIM, o promotor Dorna e a aliança de fabricantes MSMA adaptaram os regulamentos para as quatro classes do Campeonato do Mundo de SBK. As alterações mais importantes em resumo.

Uma novidade é que veremos um campeonato mundial de motociclismo no circuito reservado às mulheres pela primeira vez em 2024 - SPEEDWEEK.com relatou em pormenor.

No futuro, haverá também um campeonato oficial de equipas nos Campeonatos do Mundo de Superbike e Supersport, mas só poderão participar aqueles que obtiverem a licença necessária da Federação Mundial de Motociclismo FIM. A participação não é obrigatória para as equipas.

Para os três primeiros do Campeonato do Mundo de Supersport 300, do Campeonato da Europa de Moto2 e do Campeonato da Europa de Stock, o limite de idade (18 anos) deixará de se aplicar se quiserem competir no Campeonato do Mundo de Supersport, uma vez que provaram suficientemente as suas capacidades de pilotagem independentemente da idade.

Até agora, o resultado da Superpole em ambas as classes Supersport era decisivo para a grelha de partida em ambas as corridas. A partir deste ano, este será apenas o caso para a primeira corrida. No Campeonato do Mundo de Supersport, Supersport 300 e Feminino, as voltas mais rápidas da Corrida 1 contarão para a grelha de partida da segunda corrida, mas apenas para as três primeiras filas. Atrás destes nove primeiros, os restantes alinham-se de acordo com os resultados da Superpole.

Para as Superbikes, os nove primeiros da Superpole continuarão a formar as três primeiras filas da grelha de partida para a segunda corrida principal.

O seguinte aplica-se a todas as classes: Se um piloto necessitar de um motor adicional que ultrapasse a quota permitida, deve partir do fundo da grelha nas duas corridas seguintes e efetuar também uma volta longa em cada uma delas. Na classe Superbike, isto aplica-se às duas corridas principais seguintes. Anteriormente, o piloto penalizado tinha de partir da via das boxes e só podia arrancar quando os semáforos da saída ficassem verdes. Uma vez que as boxes têm comprimentos diferentes, a nova regra é considerada mais justa.

No Campeonato do Mundo de Supersport, existem novos regulamentos para os kits de corrida e foram também introduzidos limites de custos para várias peças.

Nos Campeonatos do Mundo de Superbike e Supersport, o combustível E40 tem de ser utilizado a partir deste ano e 40% do combustível de corrida tem de ser produzido a partir de matérias-primas renováveis.