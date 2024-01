Althea Ducati: Un piloto más y el Campeonato del Mundo de Enduro

Genesio Bevilacqua ya tiene mucha experiencia en el paddock de SBK. Vimos la primera participación de su empresa Althea, conocida por sus elegantes sanitarios de cerámica, en 2007, cuando Katsuaki Fujiwara y Lorenzo Alfonsi pilotaron una Honda CBR600RR supersport.

En 2011, el equipo Althea ganó el título del Campeonato del Mundo de Superbike con Carlos Checa. En 2012, aún terminó 4º en el Mundial, y en 2013 Ducati sacó la 1199 Panigale R e instaló de nuevo un equipo de trabajo. Althea compitió con Aprilia durante un año, y luego de nuevo con Ducati en 2014 y 2015.



De 2016 a 2018, Althea fue el buque insignia de BMW, pero en 2019 el fabricante bávaro regresó al Campeonato del Mundo de Superbike como equipo de fábrica y se alió con Shaun Muir Racing.



Althea se asoció entonces con MIE Racing, juntos querían convertirse en el equipo de fábrica de Honda en Superbike. Sin embargo, Honda Racing Corporation solo estuvo involucrada en un segundo plano en 2019; la compañía japonesa creó su propio equipo para 2020 y trajo la CBR1000RR-R.



En agosto de 2020, Bevilacqua se retiró decepcionado del Campeonato del Mundo; después de Ducati y BMW, Honda también pasó de él para el equipo de fábrica.



En 2022, asistimos al regreso del aficionado al motociclismo al Mundial de Supersport, al fichar a Federico Caricasulo, subcampeón del mundo en 2019; el ahora piloto de 27 años terminó quinto en el Mundial e incluso mejoró una posición en el año anterior. Althea celebró con él doce podios, incluida la aclamada victoria en Indonesia en 2023.



Caricasulo se incorporó esta temporada al equipo Motozoo, que cambió Kawasaki por MV Agusta. Bevilacqua fichó entonces a Niccolo Antonelli, dobló la apuesta e incorporó al polaco Piotr Biesiekirski en una segunda Ducati V2.



Antonelli se proclamó campeón de Italia de 125cc en 2011 y disputó el Mundial de Moto3 de 2012 a 2021, en el que logró cuatro victorias, once podios y nueve poles. Su mejor temporada llegó en 2015, cuando terminó quinto en el Campeonato del Mundo con Honda. Antonelli ha probado suerte en el Campeonato del Mundo de Moto2 en los dos últimos años, pero no logró consolidarse.



Biesiekirski, nacido en Varsovia, también tiene experiencia en Moto2. "La Ducati es una moto diferente a las que he pilotado hasta ahora, así que todavía tengo algo que aprender", dice el piloto de 22 años. "Después de venir a Italia y probar la moto con el equipo, desaparecieron todas mis dudas. Me enamoré del estilo de pilotaje de la 955 y el equipo superó todas mis expectativas. Estoy seguro de que tenemos un gran paquete, tanto a nivel técnico como personal."



Bevilacqua ya creó un equipo de enduro en 2022, entonces para su compatriota Alessia Ida, múltiple campeona del mundo de motos acuáticas. Ahora, Althea amplía su participación y competirá en el Mundial con el sueco Lucas Vagberg, que pilotará una Husqvarna de 450cc.



"Este es otro sueño hecho realidad para mí", dijo el jefe de Althea. "Yo mismo soy un apasionado del enduro, así que puedo pasar mi tiempo libre al aire libre". El equipo Ecosantagata Althea Racing también significa off-road".