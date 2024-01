Althea Ducati : un pilote en plus - et le championnat du monde d'enduro

Genesio Bevilacqua a déjà vécu beaucoup de choses dans le camp des pilotes SBK. Nous avons vu le premier engagement de sa société Althea, connue pour son équipement de salle de bain noble en céramique, en 2007. A l'époque, Katsuaki Fujiwara et Lorenzo Alfonsi pilotaient une Honda CBR600RR Supersport.

En 2011, l'équipe Althea a remporté le titre du championnat du monde de Superbike avec Carlos Checa. En 2012, elle s'est tout de même classée 4e au championnat du monde. En 2013, Ducati a lancé la 1199 Panigale R et a réinstallé une équipe d'usine à cet effet. Althea a concouru pendant un an avec Aprilia, puis à nouveau avec Ducati en 2014 et 2015.



De 2016 à 2018, Althea a été la figure de proue de BMW. En 2019, le constructeur bavarois est revenu au championnat du monde Superbike en s'alliant avec Shaun Muir Racing.



Althea s'est ensuite associé à MIE Racing, et ensemble, ils voulaient devenir l'équipe d'usine Superbike de Honda. Mais en 2019, la Honda Racing Corporation ne s'est engagée qu'en arrière-plan, pour 2020, les Japonais ont installé leur propre équipe et ont sorti la CBR1000RR-R.



En août 2020, Bevilacqua se retire du championnat du monde, déçu, et après Ducati et BMW, Honda l'ignore également lors de l'attribution du team d'usine.



En 2022, nous avons assisté au retour du passionné de moto dans le championnat du monde Supersport, avec l'engagement de Federico Caricasulo, vice-champion du monde en 2019. Le jeune homme, âgé entre-temps de 27 ans, a terminé cinquième du championnat du monde et a même amélioré sa position d'une place l'année précédente. Althea a fêté avec lui douze podiums, dont la victoire acclamée en Indonésie en 2023.



Caricasulo a rejoint cette saison l'équipe Motozoo, qui est passée de Kawasaki à MV Agusta. Bevilacqua s'est alors emparé de Niccolo Antonelli, a doublé son engagement et fait courir le Polonais Piotr Biesiekirski sur une deuxième Ducati V2.



Antonelli a été sacré champion d'Italie 125 en 2011 et a couru de 2012 à 2021 dans le championnat du monde Moto3, où il a remporté quatre victoires, onze podiums et neuf pole positions. Il a réalisé sa meilleure saison en 2015, lorsqu'il a terminé cinquième du championnat du monde sur Honda. Ces deux dernières années, Antonelli s'est essayé au championnat du monde Moto2, mais n'a pas réussi à s'y imposer.



Biesiekirski, né à Varsovie, a également de l'expérience en Moto2. "La Ducati est une moto différente de celle que j'ai pilotée jusqu'à présent, c'est pourquoi j'ai encore des choses à apprendre", explique le jeune homme de 22 ans. "Après être venu en Italie et avoir testé la moto avec l'équipe, tous mes doutes ont disparu. Je suis tombé amoureux du style de pilotage pour la 955 et l'équipe a dépassé toutes mes attentes. Je suis sûr que nous avons un super package, tant au niveau technique que personnel".



En 2022, Bevilacqua avait déjà mis sur pied une équipe d'enduro, à l'époque pour sa compatriote Alessia Ida, plusieurs fois championne du monde de jet ski. Aujourd'hui, l'engagement s'élargit et Althea s'engage dans le championnat du monde avec le Suédois Lucas Vagberg, qui pilotera une 450 Husqvarna.



"Pour moi, c'est un autre rêve qui se réalise", a déclaré le patron d'Althea. "Je suis moi-même un passionné d'enduro, ce qui me permet de passer mon temps libre dans la nature. L'équipe Ecosantagata Althea Racing, c'est aussi du tout-terrain".